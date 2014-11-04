Курсы валют Центрального банка Азербайджана

4 ноября, 2014 10:51

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ Валюта Курс 1 Доллар США 0.7844 1 Евро 0.9820 1 Российский рубль 0.0180 1 Австралийский доллар 0.6843 1 Аргентинское песо 0.0922 100 Белорусских рублей 0.0073 1 Бразильский реал 0.3143 1 Дирхам ОАЭ 0.2136 1 Южноафриканский рэнд 0.0710 100 Вон Республики Корея 0.0727 1 Чешская крона 0.0354 100 Чилийских песо 0.1346 1 Китайский юань 0.1282 1 Датская крона 0.1319 1 Грузинский лари 0.4487 1 Гонконгский доллар 0.1012 1 Индийская рупия 0.0128 1 Английский фунт стерлингов 1.2547 100 Индонезийских рупий 0.0065 100 Иранских риалов 0.0030 1 Шведская крона 0.1058 1 Швейцарский франк 0.8142 1 Израильский шекель 0.2063 1 Канадский доллар 0.6913 1 Кувейтский динар 2.7017 1 Казахстанский тенге 0.0043 1 Киргизский сом 0.0136 1 Литовский лит 0.2844 100 Ливанских фунтов 0.0518 1 Малазийский ринггит 0.2358 1 Мексиканское песо 0.0576 1 Молдавский лей 0.0537 1 Египетский фунт 0.1097 1 Норвежская крона 0.1152 100 Узбекских сум 0.0328 1 Польский злотый 0.2325 1 Сингапурский доллар 0.6084 1 Саудовский риял 0.2091 1 СДР (спец. права заимствования) 1.1553 1 Турецкая лира 0.3518 1 Тайваньский доллар 0.0257 1 Таджикский сомони 0.1532 1 Новый туркменский манат 0.2752 1 Украинская гривна 0.0603 100 Японских йен 0.6908 1 Новозеландский доллар 0.6070 Золото (1 унция) 915.9831 Серебро (1 унция) 12.5389 Платина (1 унция) 973.4404 Палладий (1 унция) 627.5200 Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/