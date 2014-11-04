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|Курс
|1 Доллар США
|0.7844
|1 Евро
|0.9820
|1 Российский рубль
|0.0180
|1 Австралийский доллар
|0.6843
|1 Аргентинское песо
|0.0922
|100 Белорусских рублей
|0.0073
|1 Бразильский реал
|0.3143
|1 Дирхам ОАЭ
|0.2136
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0710
|100 Вон Республики Корея
|0.0727
|1 Чешская крона
|0.0354
|100 Чилийских песо
|0.1346
|1 Китайский юань
|0.1282
|1 Датская крона
|0.1319
|1 Грузинский лари
|0.4487
|1 Гонконгский доллар
|0.1012
|1 Индийская рупия
|0.0128
|1 Английский фунт стерлингов
|1.2547
|100 Индонезийских рупий
|0.0065
|100 Иранских риалов
|0.0030
|1 Шведская крона
|0.1058
|1 Швейцарский франк
|0.8142
|1 Израильский шекель
|0.2063
|1 Канадский доллар
|0.6913
|1 Кувейтский динар
|2.7017
|1 Казахстанский тенге
|0.0043
|1 Киргизский сом
|0.0136
|1 Литовский лит
|0.2844
|100 Ливанских фунтов
|0.0518
|1 Малазийский ринггит
|0.2358
|1 Мексиканское песо
|0.0576
|1 Молдавский лей
|0.0537
|1 Египетский фунт
|0.1097
|1 Норвежская крона
|0.1152
|100 Узбекских сум
|0.0328
|1 Польский злотый
|0.2325
|1 Сингапурский доллар
|0.6084
|1 Саудовский риял
|0.2091
|1 СДР (спец. права заимствования)
|1.1553
|1 Турецкая лира
|0.3518
|1 Тайваньский доллар
|0.0257
|1 Таджикский сомони
|0.1532
|1 Новый туркменский манат
|0.2752
|1 Украинская гривна
|0.0603
|100 Японских йен
|0.6908
|1 Новозеландский доллар
|0.6070
|Золото (1 унция)
|915.9831
|Серебро (1 унция)
|12.5389
|Платина (1 унция)
|973.4404
|Палладий (1 унция)
|627.5200
Курсы валют Центрального банка Азербайджана
Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/
Tural İbadlıАвтор новости
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