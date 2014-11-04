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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана

    1 доллар / 0,7844 манатов

    Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/
    Валюта Курс
    1 Доллар США 0.7844
    1 Евро 0.9820
    1 Российский рубль 0.0180
    1 Австралийский доллар 0.6843
    1 Аргентинское песо 0.0922
    100 Белорусских рублей 0.0073
    1 Бразильский реал 0.3143
    1 Дирхам ОАЭ 0.2136
    1 Южноафриканский рэнд 0.0710
    100 Вон Республики Корея 0.0727
    1 Чешская крона 0.0354
    100 Чилийских песо 0.1346
    1 Китайский юань 0.1282
    1 Датская крона 0.1319
    1 Грузинский лари 0.4487
    1 Гонконгский доллар 0.1012
    1 Индийская рупия 0.0128
    1 Английский фунт стерлингов 1.2547
    100 Индонезийских рупий 0.0065
    100 Иранских риалов 0.0030
    1 Шведская крона 0.1058
    1 Швейцарский франк 0.8142
    1 Израильский шекель 0.2063
    1 Канадский доллар 0.6913
    1 Кувейтский динар 2.7017
    1 Казахстанский тенге 0.0043
    1 Киргизский сом 0.0136
    1 Литовский лит 0.2844
    100 Ливанских фунтов 0.0518
    1 Малазийский ринггит 0.2358
    1 Мексиканское песо 0.0576
    1 Молдавский лей 0.0537
    1 Египетский фунт 0.1097
    1 Норвежская крона 0.1152
    100 Узбекских сум 0.0328
    1 Польский злотый 0.2325
    1 Сингапурский доллар 0.6084
    1 Саудовский риял 0.2091
    1 СДР (спец. права заимствования) 1.1553
    1 Турецкая лира 0.3518
    1 Тайваньский доллар 0.0257
    1 Таджикский сомони 0.1532
    1 Новый туркменский манат 0.2752
    1 Украинская гривна 0.0603
    100 Японских йен 0.6908
    1 Новозеландский доллар 0.6070
    Золото (1 унция) 915.9831
    Серебро (1 унция) 12.5389
    Платина (1 унция) 973.4404
    Палладий (1 унция) 627.5200
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