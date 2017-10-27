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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.10.2017)

    1 Доллар США - 1,7002 маната

    Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7002 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату снизился на 1,62% - до 1,9782 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0294 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7002
    1 Евро 1.9782
    1 Российский рубль 0.0294
    1 Австралийский доллар 1.2990
    1 Аргентинское песо 0.0963
    1 Белорусский рубль 0.8644
    1 Бразильский реал 0.5168
    1 Дирхам ОАЭ 0.4629
    1 Южноафриканский рэнд 0.1194
    100 Вон Республики Корея 0.1504
    1 Чешская крона 0.0770
    100 Чилийских песо 0.2678
    1 Китайский юань 0.2557
    1 Датская крона 0.2658
    1 Грузинский лари 0.6635
    1 Гонконгский доллар 0.2179
    1 Индийская рупия 0.0261
    1 Английский фунт стерлингов 2.2324
    100 Индонезийских рупий 0.0125
    100 Иранских риалов 0.0045
    1 Шведская крона 0.2030
    1 Швейцарский франк 1.7020
    1 Израильский шекель 0.4820
    1 Канадский доллар 1.3211
    1 Кувейтский динар 5.6261
    1 Казахстанский тенге 0.0051
    1 Киргизский сом 0.0248
    100 Ливанских фунтов 0.1122
    1 Малазийский ринггит 0.4008
    1 Мексиканское песо 0.0885
    1 Молдавский лей 0.0986
    1 Египетский фунт 0.0963
    1 Норвежская крона 0.2076
    100 Узбекских сум 0.0211
    1 Польский злотый 0.4649
    1 Сингапурский доллар 1.2420
    1 Саудовский риал 0.4534
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.3990
    1 Турецкая лира 0.4447
    1 Тайваньский доллар 0.0562
    1 Таджикский сомони 0.1931
    1 Новый туркменский манат 0.4858
    1 Украинская гривна 0.0634
    100 Японских йен 1.4894
    1 Новозеландский доллар 1.1631
    Золото (1 унция) 2165,6298
    Серебро (1 унция) 28,5107
    Платина (1 унция) 1576,0854
    Палладий (1 унция) 1649,1940

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