Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.10.2017)

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7002 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату снизился на 1,62% - до 1,9782 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0294 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7002
|1 Евро
|1.9782
|1 Российский рубль
|0.0294
|1 Австралийский доллар
|1.2990
|1 Аргентинское песо
|0.0963
|1 Белорусский рубль
|0.8644
|1 Бразильский реал
|0.5168
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4629
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1194
|100 Вон Республики Корея
|0.1504
|1 Чешская крона
|0.0770
|100 Чилийских песо
|0.2678
|1 Китайский юань
|0.2557
|1 Датская крона
|0.2658
|1 Грузинский лари
|0.6635
|1 Гонконгский доллар
|0.2179
|1 Индийская рупия
|0.0261
|1 Английский фунт стерлингов
|2.2324
|100 Индонезийских рупий
|0.0125
|100 Иранских риалов
|0.0045
|1 Шведская крона
|0.2030
|1 Швейцарский франк
|1.7020
|1 Израильский шекель
|0.4820
|1 Канадский доллар
|1.3211
|1 Кувейтский динар
|5.6261
|1 Казахстанский тенге
|0.0051
|1 Киргизский сом
|0.0248
|100 Ливанских фунтов
|0.1122
|1 Малазийский ринггит
|0.4008
|1 Мексиканское песо
|0.0885
|1 Молдавский лей
|0.0986
|1 Египетский фунт
|0.0963
|1 Норвежская крона
|0.2076
|100 Узбекских сум
|0.0211
|1 Польский злотый
|0.4649
|1 Сингапурский доллар
|1.2420
|1 Саудовский риал
|0.4534
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3990
|1 Турецкая лира
|0.4447
|1 Тайваньский доллар
|0.0562
|1 Таджикский сомони
|0.1931
|1 Новый туркменский манат
|0.4858
|1 Украинская гривна
|0.0634
|100 Японских йен
|1.4894
|1 Новозеландский доллар
|1.1631
|Золото (1 унция)
|2165,6298
|Серебро (1 унция)
|28,5107
|Платина (1 унция)
|1576,0854
|Палладий (1 унция)
|1649,1940
Economic DepartmentАвтор новости