Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.10.2017)

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7002 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату снизился на 1,62% - до 1,9782 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0294 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7002 1 Евро 1.9782 1 Российский рубль 0.0294 1 Австралийский доллар 1.2990 1 Аргентинское песо 0.0963 1 Белорусский рубль 0.8644 1 Бразильский реал 0.5168 1 Дирхам ОАЭ 0.4629 1 Южноафриканский рэнд 0.1194 100 Вон Республики Корея 0.1504 1 Чешская крона 0.0770 100 Чилийских песо 0.2678 1 Китайский юань 0.2557 1 Датская крона 0.2658 1 Грузинский лари 0.6635 1 Гонконгский доллар 0.2179 1 Индийская рупия 0.0261 1 Английский фунт стерлингов 2.2324 100 Индонезийских рупий 0.0125 100 Иранских риалов 0.0045 1 Шведская крона 0.2030 1 Швейцарский франк 1.7020 1 Израильский шекель 0.4820 1 Канадский доллар 1.3211 1 Кувейтский динар 5.6261 1 Казахстанский тенге 0.0051 1 Киргизский сом 0.0248 100 Ливанских фунтов 0.1122 1 Малазийский ринггит 0.4008 1 Мексиканское песо 0.0885 1 Молдавский лей 0.0986 1 Египетский фунт 0.0963 1 Норвежская крона 0.2076 100 Узбекских сум 0.0211 1 Польский злотый 0.4649 1 Сингапурский доллар 1.2420 1 Саудовский риал 0.4534 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3990 1 Турецкая лира 0.4447 1 Тайваньский доллар 0.0562 1 Таджикский сомони 0.1931 1 Новый туркменский манат 0.4858 1 Украинская гривна 0.0634 100 Японских йен 1.4894 1 Новозеландский доллар 1.1631 Золото (1 унция) 2165,6298 Серебро (1 унция) 28,5107 Платина (1 унция) 1576,0854 Палладий (1 унция) 1649,1940