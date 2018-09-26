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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.09.2018)

    Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. 

    Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,18%, до 1,9996 маната, курс рубля - на 0,39%, до 0,0259 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7000
    1 Евро 1.9996
    1 Российский рубль 0.0259
    1 Австралийский доллар 1.2355
    1 Аргентинское песо 0.0445
    1 Белорусский рубль 0.8133
    1 Бразильский реал 0.4172
    1 Дирхам ОАЭ 0.4628
    1 Южноафриканский рэнд 0.1185
    100 Вон Республики Корея 0.1522
    1 Чешская крона 0.0781
    100 Чилийских песо 0.2546
    1 Китайский юань 0.2474
    1 Датская крона 0.2681
    1 Грузинский лари 0.6495
    1 Гонконгский доллар 0.2175
    1 Индийская рупия 0.0234
    1 Английский фунт стерлингов 2.2392
    100 Индонезийских рупий 0.0114
    100 Иранских риалов 0.0040
    1 Шведская крона 0.1930
    1 Швейцарский франк 1.7623
    1 Израильский шекель 0.4742
    1 Канадский доллар 1.3124
    1 Кувейтский динар 5.6155
    1 Казахстанский тенге 0.0047
    1 Киргизский сом 0.0246
    100 Ливанских фунтов 0.1124
    1 Малазийский ринггит 0.4105
    1 Мексиканское песо 0.0895
    1 Молдавский лей 0.1009
    1 Египетский фунт 0.0949
    1 Норвежская крона 0.2091
    100 Узбекских сум 0.0210
    1 Польский злотый 0.4665
    1 Сингапурский доллар 1.2454
    1 Саудовский риал 0.4533
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.3867
    1 Турецкая лира 0.2754
    1 Тайваньский доллар 0.0555
    1 Таджикский сомони 0.1807
    1 Новый туркменский манат 0.4857
    1 Украинская гривна 0.0606
    100 Японских йен 1.5056
    1 Новозеландский доллар 1.1338
    Золото (1 унция) 2043.5020
    Серебро (1 унция) 24.6494
    Платина (1 унция) 1405.2455
    Палладий (1 унция) 1806.1650
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