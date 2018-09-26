Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.09.2018)

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Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,18%, до 1,9996 маната, курс рубля - на 0,39%, до 0,0259 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.9996
|1 Российский рубль
|0.0259
|1 Австралийский доллар
|1.2355
|1 Аргентинское песо
|0.0445
|1 Белорусский рубль
|0.8133
|1 Бразильский реал
|0.4172
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1185
|100 Вон Республики Корея
|0.1522
|1 Чешская крона
|0.0781
|100 Чилийских песо
|0.2546
|1 Китайский юань
|0.2474
|1 Датская крона
|0.2681
|1 Грузинский лари
|0.6495
|1 Гонконгский доллар
|0.2175
|1 Индийская рупия
|0.0234
|1 Английский фунт стерлингов
|2.2392
|100 Индонезийских рупий
|0.0114
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1930
|1 Швейцарский франк
|1.7623
|1 Израильский шекель
|0.4742
|1 Канадский доллар
|1.3124
|1 Кувейтский динар
|5.6155
|1 Казахстанский тенге
|0.0047
|1 Киргизский сом
|0.0246
|100 Ливанских фунтов
|0.1124
|1 Малазийский ринггит
|0.4105
|1 Мексиканское песо
|0.0895
|1 Молдавский лей
|0.1009
|1 Египетский фунт
|0.0949
|1 Норвежская крона
|0.2091
|100 Узбекских сум
|0.0210
|1 Польский злотый
|0.4665
|1 Сингапурский доллар
|1.2454
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3867
|1 Турецкая лира
|0.2754
|1 Тайваньский доллар
|0.0555
|1 Таджикский сомони
|0.1807
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0606
|100 Японских йен
|1.5056
|1 Новозеландский доллар
|1.1338
|Золото (1 унция)
|2043.5020
|Серебро (1 унция)
|24.6494
|Платина (1 унция)
|1405.2455
|Палладий (1 унция)
|1806.1650
Economic DepartmentАвтор новости