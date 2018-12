CBA exchange rates (26.09.2018)

26 September, 2018 09:44

https://report.az/storage/news/3d58f63e781c7ff6ab04c69884c60dee/f9b7ce5a-c62a-4b55-9ce6-bb94fe383760_292.jpg Baku. 26 September. REPORT.AZ/ Currency Exchange rates 1 USD 1.7000 1 EUR 1.9996 1 RUB 0.0259