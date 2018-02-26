Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.02.2018)

Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7001 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,09%, до 2,0932 маната, курс рубля – на 1%, до 0,0304 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7001
|1 Евро
|2.0932
|1 Российский рубль
|0.0304
|1 Австралийский доллар
|1.3369
|1 Аргентинское песо
|0.0851
|1 Белорусский рубль
|0.8685
|1 Бразильский реал
|0.5249
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4629
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1472
|100 Вон Республики Корея
|0.1583
|1 Чешская крона
|0.0825
|100 Чилийских песо
|0.2875
|1 Китайский юань
|0.2691
|1 Датская крона
|0.2811
|1 Грузинский лари
|0.6885
|1 Гонконгский доллар
|0.2173
|1 Индийская рупия
|0.0263
|1 Английский фунт стерлингов
|2.3805
|100 Индонезийских рупий
|0.0125
|100 Иранских риалов
|0.0038
|1 Шведская крона
|0.2085
|1 Швейцарский франк
|1.8191
|1 Израильский шекель
|0.4876
|1 Канадский доллар
|1.3360
|1 Кувейтский динар
|5.6700
|1 Казахстанский тенге
|0.0053
|1 Киргизский сом
|0.0250
|100 Ливанских фунтов
|0.1124
|1 Малазийский ринггит
|0.4347
|1 Мексиканское песо
|0.0916
|1 Молдавский лей
|0.1020
|1 Египетский фунт
|0.0961
|1 Норвежская крона
|0.2170
|100 Узбекских сум
|0.0208
|1 Польский злотый
|0.5016
|1 Сингапурский доллар
|1.2898
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.4662
|1 Турецкая лира
|0.4491
|1 Тайваньский доллар
|0.0582
|1 Таджикский сомони
|0.1927
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0630
|100 Японских йен
|1.5945
|1 Новозеландский доллар
|1.2452
|Золото (1 унция)
|2272,8807
|Серебро (1 унция)
|28,3762
|Платина (1 унция)
|1706,2204
|Палладий (1 унция)
|1789,8653
Namiq HüseynovАвтор новости
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