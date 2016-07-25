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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.07.2016)

    1 доллар США - 1,5724 маната

    Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату остался неизменным и составил 1,5724 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 0,50% и составил 1,7259 маната. Курс рубля снизился на 0,82% и составил 0,0243 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.5724
    1 Евро 1.7259
    1 Российский рубль 0.0243
    1 Австралийский доллар 1.1752
    1 Аргентинское песо 0.1055
    1 Белорусский рубль 0.7929
    1 Бразильский реал 0.4828
    1 Дирхам ОАЭ 0.4281
    1 Южноафриканский рэнд 0.1099
    100 Вон Республики Корея 0.1383
    1 Чешская крона 0.0639
    100 Чилийских песо 0.2416
    1 Китайский юань 0.2354
    1 Датская крона 0.2320
    1 Грузинский лари 0.6685
    1 Гонконгский доллар 0.2027
    1 Индийская рупия 0.0234
    1 Английский фунт стерлингов 2.0647
    100 Индонезийских рупий 0.0120
    100 Иранских риалов 0.0051
    1 Шведская крона 0.1818
    1 Швейцарский франк 1.5922
    1 Израильский шекель 0.4101
    1 Канадский доллар 1.1967
    1 Кувейтский динар 5.1937
    1 Казахстанский тенге 0.0046
    1 Киргизский сом 0.0234
    100 Ливанских фунтов 0.1043
    1 Малазийский ринггит 0.3850
    1 Мексиканское песо 0.0847
    1 Молдавский лей 0.0793
    1 Египетский фунт 0.1771
    1 Норвежская крона 0.1839
    100 Узбекских сум 0.0531
    1 Польский злотый 0.3956
    1 Сингапурский доллар 1.1550
    1 Саудовский риал 0.4193
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.1785
    1 Турецкая лира 0.5141
    1 Тайваньский доллар 0.0489
    1 Таджикский сомони 0.2006
    1 Новый туркменский манат 0.4680
    1 Украинская гривна 0.0635
    100 Японских йен 1.4797
    1 Новозеландский доллар 1.0976
    Золото (1 унция) 2076,7473
    Серебро (1 унция) 30,5832
    Платина (1 унция) 1717,0608
    Палладий (1 унция) 1075,5216
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