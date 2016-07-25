Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.07.2016)

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Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату остался неизменным и составил 1,5724 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 0,50% и составил 1,7259 маната. Курс рубля снизился на 0,82% и составил 0,0243 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.5724
|1 Евро
|1.7259
|1 Российский рубль
|0.0243
|1 Австралийский доллар
|1.1752
|1 Аргентинское песо
|0.1055
|1 Белорусский рубль
|0.7929
|1 Бразильский реал
|0.4828
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4281
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1099
|100 Вон Республики Корея
|0.1383
|1 Чешская крона
|0.0639
|100 Чилийских песо
|0.2416
|1 Китайский юань
|0.2354
|1 Датская крона
|0.2320
|1 Грузинский лари
|0.6685
|1 Гонконгский доллар
|0.2027
|1 Индийская рупия
|0.0234
|1 Английский фунт стерлингов
|2.0647
|100 Индонезийских рупий
|0.0120
|100 Иранских риалов
|0.0051
|1 Шведская крона
|0.1818
|1 Швейцарский франк
|1.5922
|1 Израильский шекель
|0.4101
|1 Канадский доллар
|1.1967
|1 Кувейтский динар
|5.1937
|1 Казахстанский тенге
|0.0046
|1 Киргизский сом
|0.0234
|100 Ливанских фунтов
|0.1043
|1 Малазийский ринггит
|0.3850
|1 Мексиканское песо
|0.0847
|1 Молдавский лей
|0.0793
|1 Египетский фунт
|0.1771
|1 Норвежская крона
|0.1839
|100 Узбекских сум
|0.0531
|1 Польский злотый
|0.3956
|1 Сингапурский доллар
|1.1550
|1 Саудовский риал
|0.4193
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.1785
|1 Турецкая лира
|0.5141
|1 Тайваньский доллар
|0.0489
|1 Таджикский сомони
|0.2006
|1 Новый туркменский манат
|0.4680
|1 Украинская гривна
|0.0635
|100 Японских йен
|1.4797
|1 Новозеландский доллар
|1.0976
|Золото (1 унция)
|2076,7473
|Серебро (1 унция)
|30,5832
|Платина (1 унция)
|1717,0608
|Палладий (1 унция)
|1075,5216
Tural İbadlıАвтор новости