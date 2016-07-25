Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.07.2016)

Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату остался неизменным и составил 1,5724 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 0,50% и составил 1,7259 маната. Курс рубля снизился на 0,82% и составил 0,0243 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.5724 1 Евро 1.7259 1 Российский рубль 0.0243 1 Австралийский доллар 1.1752 1 Аргентинское песо 0.1055 1 Белорусский рубль 0.7929 1 Бразильский реал 0.4828 1 Дирхам ОАЭ 0.4281 1 Южноафриканский рэнд 0.1099 100 Вон Республики Корея 0.1383 1 Чешская крона 0.0639 100 Чилийских песо 0.2416 1 Китайский юань 0.2354 1 Датская крона 0.2320 1 Грузинский лари 0.6685 1 Гонконгский доллар 0.2027 1 Индийская рупия 0.0234 1 Английский фунт стерлингов 2.0647 100 Индонезийских рупий 0.0120 100 Иранских риалов 0.0051 1 Шведская крона 0.1818 1 Швейцарский франк 1.5922 1 Израильский шекель 0.4101 1 Канадский доллар 1.1967 1 Кувейтский динар 5.1937 1 Казахстанский тенге 0.0046 1 Киргизский сом 0.0234 100 Ливанских фунтов 0.1043 1 Малазийский ринггит 0.3850 1 Мексиканское песо 0.0847 1 Молдавский лей 0.0793 1 Египетский фунт 0.1771 1 Норвежская крона 0.1839 100 Узбекских сум 0.0531 1 Польский злотый 0.3956 1 Сингапурский доллар 1.1550 1 Саудовский риал 0.4193 1 СДР (спец. права заимствования) 2.1785 1 Турецкая лира 0.5141 1 Тайваньский доллар 0.0489 1 Таджикский сомони 0.2006 1 Новый туркменский манат 0.4680 1 Украинская гривна 0.0635 100 Японских йен 1.4797 1 Новозеландский доллар 1.0976 Золото (1 унция) 2076,7473 Серебро (1 унция) 30,5832 Платина (1 унция) 1717,0608 Палладий (1 унция) 1075,5216