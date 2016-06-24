​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.06.2016)

Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,20% и составил 1,5332 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 3,22% и составил 1,6787 маната. Курс рубля снизился на 2,95% и составил 0,0230 маната. После новостей о результатах референдума (Brexit), когда большинство проголосовало за выход Британии из ЕС, фунт стерлинг резко подешевел на 9,3% - с 2,2636 по 2,0530 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.5332
|1 Евро
|1.6787
|1 Российский рубль
|0.0230
|1 Австралийский доллар
|1.1244
|1 Аргентинское песо
|0.1066
|100 Белорусских рублей
|0.0078
|1 Бразильский реал
|0.4591
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4174
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1001
|100 Вон Республики Корея
|0.1301
|1 Чешская крона
|0.0620
|100 Чилийских песо
|0.2290
|1 Китайский юань
|0.2318
|1 Датская крона
|0.2258
|1 Грузинский лари
|0.6875
|1 Гонконгский доллар
|0.1976
|1 Индийская рупия
|0.0225
|1 Английский фунт стерлингов
|2.0530
|100 Индонезийских рупий
|0.0114
|100 Иранских риалов
|0.0050
|1 Шведская крона
|0.1772
|1 Швейцарский франк
|1.5774
|1 Израильский шекель
|0.3920
|1 Канадский доллар
|1.1747
|1 Кувейтский динар
|5.0983
|1 Казахстанский тенге
|0.0045
|1 Киргизский сом
|0.0227
|100 Ливанских фунтов
|0.1018
|1 Малазийский ринггит
|0.3725
|1 Мексиканское песо
|0.0796
|1 Молдавский лей
|0.0779
|1 Египетский фунт
|0.1727
|1 Норвежская крона
|0.1766
|100 Узбекских сум
|0.0523
|1 Польский злотый
|0.3752
|1 Сингапурский доллар
|1.1256
|1 Саудовский риал
|0.4088
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.1800
|1 Турецкая лира
|0.5164
|1 Тайваньский доллар
|0.0472
|1 Таджикский сомони
|0.1951
|1 Новый туркменский манат
|0.4558
|1 Украинская гривна
|0.0617
|100 Японских йен
|1.5143
|1 Новозеландский доллар
|1.0712
|Золото (1 унция)
|1935,1284
|Серебро (1 унция)
|27,3063
|Платина (1 унция)
|1476,4716
|Палладий (1 унция)
|858,5920
Tural İbadlıАвтор новости
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