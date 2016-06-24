 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.06.2016)

    1 доллар США - 1,5332 маната

    Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,20% и составил 1,5332 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 3,22% и составил 1,6787 маната. Курс рубля снизился на 2,95% и составил 0,0230 маната. После новостей о результатах референдума (Brexit), когда большинство проголосовало за выход Британии из ЕС, фунт стерлинг резко подешевел на 9,3% - с 2,2636 по 2,0530 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.5332
    1 Евро 1.6787
    1 Российский рубль 0.0230
    1 Австралийский доллар 1.1244
    1 Аргентинское песо 0.1066
    100 Белорусских рублей 0.0078
    1 Бразильский реал 0.4591
    1 Дирхам ОАЭ 0.4174
    1 Южноафриканский рэнд 0.1001
    100 Вон Республики Корея 0.1301
    1 Чешская крона 0.0620
    100 Чилийских песо 0.2290
    1 Китайский юань 0.2318
    1 Датская крона 0.2258
    1 Грузинский лари 0.6875
    1 Гонконгский доллар 0.1976
    1 Индийская рупия 0.0225
    1 Английский фунт стерлингов 2.0530
    100 Индонезийских рупий 0.0114
    100 Иранских риалов 0.0050
    1 Шведская крона 0.1772
    1 Швейцарский франк 1.5774
    1 Израильский шекель 0.3920
    1 Канадский доллар 1.1747
    1 Кувейтский динар 5.0983
    1 Казахстанский тенге 0.0045
    1 Киргизский сом 0.0227
    100 Ливанских фунтов 0.1018
    1 Малазийский ринггит 0.3725
    1 Мексиканское песо 0.0796
    1 Молдавский лей 0.0779
    1 Египетский фунт 0.1727
    1 Норвежская крона 0.1766
    100 Узбекских сум 0.0523
    1 Польский злотый 0.3752
    1 Сингапурский доллар 1.1256
    1 Саудовский риал 0.4088
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.1800
    1 Турецкая лира 0.5164
    1 Тайваньский доллар 0.0472
    1 Таджикский сомони 0.1951
    1 Новый туркменский манат 0.4558
    1 Украинская гривна 0.0617
    100 Японских йен 1.5143
    1 Новозеландский доллар 1.0712
    Золото (1 унция) 1935,1284
    Серебро (1 унция) 27,3063
    Платина (1 унция) 1476,4716
    Палладий (1 унция) 858,5920

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi