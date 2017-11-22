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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.11.2017)

    Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7002 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату вырос на 0,02% - до 1,9963 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0287 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7002
    1 Евро 1.9963
    1 Российский рубль 0.0287
    1 Австралийский доллар 1.2866
    1 Аргентинское песо 0.0972
    1 Белорусский рубль 0.8476
    1 Бразильский реал 0.5225
    1 Дирхам ОАЭ 0.4629
    1 Южноафриканский рэнд 0.1216
    100 Вон Республики Корея 0.1557
    1 Чешская крона 0.0783
    100 Чилийских песо 0.2676
    1 Китайский юань 0.2568
    1 Датская крона 0.2683
    1 Грузинский лари 0.6262
    1 Гонконгский доллар 0.2176
    1 Индийская рупия 0.0263
    1 Английский фунт стерлингов 2.2537
    100 Индонезийских рупий 0.0126
    100 Иранских риалов 0.0043
    1 Шведская крона 0.2017
    1 Швейцарский франк 1.7162
    1 Израильский шекель 0.4836
    1 Канадский доллар 1.3316
    1 Кувейтский динар 5.6274
    1 Казахстанский тенге 0.0051
    1 Киргизский сом 0.0244
    100 Ливанских фунтов 0.1125
    1 Малазийский ринггит 0.4125
    1 Мексиканское песо 0.0904
    1 Молдавский лей 0.0975
    1 Египетский фунт 0.0962
    1 Норвежская крона 0.2071
    100 Узбекских сум 0.0210
    1 Польский злотый 0.4732
    1 Сингапурский доллар 1.2556
    1 Саудовский риал 0.4534
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.3949
    1 Турецкая лира 0.4286
    1 Тайваньский доллар 0.0569
    1 Таджикский сомони 0.1928
    1 Новый туркменский манат 0.4858
    1 Украинская гривна 0.0642
    100 Японских йен 1.5151
    1 Новозеландский доллар 1.1612
    Золото (1 унция) 2177,0466
    Серебро (1 унция) 28,8666
    Платина (1 унция) 1586,3886
    Палладий (1 унция) 1704,7905
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