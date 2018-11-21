Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.11.2018)

https://report.az/storage/news/6a381a7e40c25baf9689ab98a7ee8e34/8dc03192-dea1-458b-bf4f-5395ef08ba4e_292.jpg
Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,61%, до 1,9340 маната, курс рубля повысился на 0,39%, до 0,0258 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.9340
|1 Российский рубль
|0.0258
|1 Австралийский доллар
|1.2299
|1 Аргентинское песо
|0.0470
|1 Белорусский рубль
|0.8095
|1 Бразильский реал
|0.4525
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1207
|100 Вон Республики Корея
|0.1503
|1 Чешская крона
|0.0743
|100 Чилийских песо
|0.2531
|1 Китайский юань
|0.2448
|1 Датская крона
|0.2592
|1 Грузинский лари
|0.6361
|1 Гонконгский доллар
|0.2171
|1 Индийская рупия
|0.0238
|1 Английский фунт стерлингов
|2.1746
|100 Индонезийских рупий
|0.0117
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1871
|1 Швейцарский франк
|1.7094
|1 Израильский шекель
|0.4553
|1 Канадский доллар
|1.2777
|1 Кувейтский динар
|5.5912
|1 Казахстанский тенге
|0.0046
|1 Киргизский сом
|0.0243
|100 Ливанских фунтов
|0.1123
|1 Малазийский ринггит
|0.4049
|1 Мексиканское песо
|0.0835
|1 Молдавский лей
|0.0993
|1 Египетский фунт
|0.0949
|1 Норвежская крона
|0.1983
|100 Узбекских сум
|0.0205
|1 Польский злотый
|0.4488
|1 Сингапурский доллар
|1.2357
|1 Саудовский риал
|0.4530
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3587
|1 Турецкая лира
|0.3157
|1 Тайваньский доллар
|0.0550
|1 Таджикский сомони
|0.1804
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0613
|100 Японских йен
|1.5058
|1 Новозеландский доллар
|1.1566
|Золото (1 унция)
|2075.4875
|Серебро (1 унция)
|24.3376
|Платина (1 унция)
|1432.2415
|Палладий (1 унция)
|1947.7410
Tural İbadlıАвтор новости