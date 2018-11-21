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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.11.2018)

    Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. 

    Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,61%, до 1,9340 маната, курс рубля повысился на 0,39%, до 0,0258 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7000
    1 Евро 1.9340
    1 Российский рубль 0.0258
    1 Австралийский доллар 1.2299
    1 Аргентинское песо 0.0470
    1 Белорусский рубль 0.8095
    1 Бразильский реал 0.4525
    1 Дирхам ОАЭ 0.4628
    1 Южноафриканский рэнд 0.1207
    100 Вон Республики Корея 0.1503
    1 Чешская крона 0.0743
    100 Чилийских песо 0.2531
    1 Китайский юань 0.2448
    1 Датская крона 0.2592
    1 Грузинский лари 0.6361
    1 Гонконгский доллар 0.2171
    1 Индийская рупия 0.0238
    1 Английский фунт стерлингов 2.1746
    100 Индонезийских рупий 0.0117
    100 Иранских риалов 0.0040
    1 Шведская крона 0.1871
    1 Швейцарский франк 1.7094
    1 Израильский шекель 0.4553
    1 Канадский доллар 1.2777
    1 Кувейтский динар 5.5912
    1 Казахстанский тенге 0.0046
    1 Киргизский сом 0.0243
    100 Ливанских фунтов 0.1123
    1 Малазийский ринггит 0.4049
    1 Мексиканское песо 0.0835
    1 Молдавский лей 0.0993
    1 Египетский фунт 0.0949
    1 Норвежская крона 0.1983
    100 Узбекских сум 0.0205
    1 Польский злотый 0.4488
    1 Сингапурский доллар 1.2357
    1 Саудовский риал 0.4530
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.3587
    1 Турецкая лира 0.3157
    1 Тайваньский доллар 0.0550
    1 Таджикский сомони 0.1804
    1 Новый туркменский манат 0.4857
    1 Украинская гривна 0.0613
    100 Японских йен 1.5058
    1 Новозеландский доллар 1.1566
    Золото (1 унция) 2075.4875
    Серебро (1 унция) 24.3376
    Платина (1 унция) 1432.2415
    Палладий (1 унция) 1947.7410
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