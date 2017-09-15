Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.09.2017)

Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату снизился на 0,01% и составил 1,7007 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,27% - до 2,0260 маната, курс рубля - на 0,68%, до 0,0296 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7007 1 Евро 2.0260 1 Российский рубль 0.0296 1 Австралийский доллар 1.3592 1 Аргентинское песо 0.1001 1 Белорусский рубль 0.8762 1 Бразильский реал 0.5452 1 Дирхам ОАЭ 0.4630 1 Южноафриканский рэнд 0.1296 100 Вон Республики Корея 0.1502 1 Чешская крона 0.0777 100 Чилийских песо 0.2725 1 Китайский юань 0.2596 1 Датская крона 0.2723 1 Грузинский лари 0.6899 1 Гонконгский доллар 0.2177 1 Индийская рупия 0.0265 1 Английский фунт стерлингов 2.2793 100 Индонезийских рупий 0.0128 100 Иранских риалов 0.0046 1 Шведская крона 0.2116 1 Швейцарский франк 1.7653 1 Израильский шекель 0.4829 1 Канадский доллар 1.3973 1 Кувейтский динар 5.6436 1 Казахстанский тенге 0.0050 1 Киргизский сом 0.0247 100 Ливанских фунтов 0.1128 1 Малазийский ринггит 0.4057 1 Мексиканское песо 0.0963 1 Молдавский лей 0.0966 1 Египетский фунт 0.0964 1 Норвежская крона 0.2158 100 Узбекских сум 0.0210 1 Польский злотый 0.4735 1 Сингапурский доллар 1.2630 1 Саудовский риал 0.4535 1 СДР (спец. права заимствования) 2.4140 1 Турецкая лира 0.4949 1 Тайваньский доллар 0.0566 1 Таджикский сомони 0.1930 1 Новый туркменский манат 0.4865 1 Украинская гривна 0.0650 100 Японских йен 1.5411 1 Новозеландский доллар 1.2305 Золото (1 унция) 2252,6622 Серебро (1 унция) 30,2435 Платина (1 унция) 1666,6860 Палладий (1 унция) 1586,7531