Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.09.2017)

Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату снизился на 0,01% и составил 1,7007 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,27% - до 2,0260 маната, курс рубля - на 0,68%, до 0,0296 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7007
|1 Евро
|2.0260
|1 Российский рубль
|0.0296
|1 Австралийский доллар
|1.3592
|1 Аргентинское песо
|0.1001
|1 Белорусский рубль
|0.8762
|1 Бразильский реал
|0.5452
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4630
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1296
|100 Вон Республики Корея
|0.1502
|1 Чешская крона
|0.0777
|100 Чилийских песо
|0.2725
|1 Китайский юань
|0.2596
|1 Датская крона
|0.2723
|1 Грузинский лари
|0.6899
|1 Гонконгский доллар
|0.2177
|1 Индийская рупия
|0.0265
|1 Английский фунт стерлингов
|2.2793
|100 Индонезийских рупий
|0.0128
|100 Иранских риалов
|0.0046
|1 Шведская крона
|0.2116
|1 Швейцарский франк
|1.7653
|1 Израильский шекель
|0.4829
|1 Канадский доллар
|1.3973
|1 Кувейтский динар
|5.6436
|1 Казахстанский тенге
|0.0050
|1 Киргизский сом
|0.0247
|100 Ливанских фунтов
|0.1128
|1 Малазийский ринггит
|0.4057
|1 Мексиканское песо
|0.0963
|1 Молдавский лей
|0.0966
|1 Египетский фунт
|0.0964
|1 Норвежская крона
|0.2158
|100 Узбекских сум
|0.0210
|1 Польский злотый
|0.4735
|1 Сингапурский доллар
|1.2630
|1 Саудовский риал
|0.4535
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.4140
|1 Турецкая лира
|0.4949
|1 Тайваньский доллар
|0.0566
|1 Таджикский сомони
|0.1930
|1 Новый туркменский манат
|0.4865
|1 Украинская гривна
|0.0650
|100 Японских йен
|1.5411
|1 Новозеландский доллар
|1.2305
|Золото (1 унция)
|2252,6622
|Серебро (1 унция)
|30,2435
|Платина (1 унция)
|1666,6860
|Палладий (1 унция)
|1586,7531
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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