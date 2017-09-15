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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.09.2017)

    1 Доллар США - 1,7007 маната

    Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату снизился на 0,01% и составил 1,7007 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,27% - до 2,0260 маната, курс рубля - на 0,68%, до 0,0296 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7007
    1 Евро 2.0260
    1 Российский рубль 0.0296
    1 Австралийский доллар 1.3592
    1 Аргентинское песо 0.1001
    1 Белорусский рубль 0.8762
    1 Бразильский реал 0.5452
    1 Дирхам ОАЭ 0.4630
    1 Южноафриканский рэнд 0.1296
    100 Вон Республики Корея 0.1502
    1 Чешская крона 0.0777
    100 Чилийских песо 0.2725
    1 Китайский юань 0.2596
    1 Датская крона 0.2723
    1 Грузинский лари 0.6899
    1 Гонконгский доллар 0.2177
    1 Индийская рупия 0.0265
    1 Английский фунт стерлингов 2.2793
    100 Индонезийских рупий 0.0128
    100 Иранских риалов 0.0046
    1 Шведская крона 0.2116
    1 Швейцарский франк 1.7653
    1 Израильский шекель 0.4829
    1 Канадский доллар 1.3973
    1 Кувейтский динар 5.6436
    1 Казахстанский тенге 0.0050
    1 Киргизский сом 0.0247
    100 Ливанских фунтов 0.1128
    1 Малазийский ринггит 0.4057
    1 Мексиканское песо 0.0963
    1 Молдавский лей 0.0966
    1 Египетский фунт 0.0964
    1 Норвежская крона 0.2158
    100 Узбекских сум 0.0210
    1 Польский злотый 0.4735
    1 Сингапурский доллар 1.2630
    1 Саудовский риал 0.4535
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.4140
    1 Турецкая лира 0.4949
    1 Тайваньский доллар 0.0566
    1 Таджикский сомони 0.1930
    1 Новый туркменский манат 0.4865
    1 Украинская гривна 0.0650
    100 Японских йен 1.5411
    1 Новозеландский доллар 1.2305
    Золото (1 унция) 2252,6622
    Серебро (1 унция) 30,2435
    Платина (1 унция) 1666,6860
    Палладий (1 унция) 1586,7531

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