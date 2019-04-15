​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.04.2019)

По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,16% - до 1,9225 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0264 маната.