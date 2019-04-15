​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.04.2019)

По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,16% - до 1,9225 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0264 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.9225
|1 Российский рубль
|0.0264
|1 Австралийский доллар
|1.2188
|1 Аргентинское песо
|0.0403
|1 Белорусский рубль
|0.8055
|1 Бразильский реал
|0.4379
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1218
|100 Вон Республики Корея
|0.1500
|1 Чешская крона
|0.0751
|100 Чилийских песо
|0.2572
|1 Китайский юань
|0.2534
|1 Датская крона
|0.2576
|1 Грузинский лари
|0.6309
|1 Гонконгский доллар
|0.2168
|1 Индийская рупия
|0.0245
|1 Британский фунт стерлингов
|2.2260
|100 Индонезийских рупий
|0.0121
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1837
|1 Швейцарский франк
|1.6967
|1 Израильский шекель
|0.4763
|1 Канадский доллар
|1.2756
|1 Кувейтский динар
|5.5887
|1 Казахстанский тенге
|0.0045
|1 Киргизский сом
|0.0238
|100 Ливанских фунтов
|0.1126
|1 Малазийский ринггит
|0.4134
|1 Мексиканское песо
|0.0906
|1 Молдавский лей
|0.0963
|1 Египетский фунт
|0.0982
|1 Норвежская крона
|0.2003
|100 Узбекских сум
|0.0203
|1 Польский злотый
|0.4492
|1 Сингапурский доллар
|1.2566
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3635
|1 Турецкая лира
|0.2940
|1 Тайваньский доллар
|0.0551
|1 Таджикский сомони
|0.1801
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0637
|100 Японских йен
|1.5187
|1 Новозеландский доллар
|1.1513
|Золото (1 унция)
|2191.9715
|Серебро (1 унция)
|25.4468
|Платина (1 унция)
|1513.3995
|Палладий (1 унция)
|2329.9860
Vüsal NəbiyevАвтор новости