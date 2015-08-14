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    ​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.08.2015)

    1 Евро = 1.1693 манатов

    Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара не изменился и остался на уровне 1,0485 манатов.

    Как сообщает Report, евро подорожало на 0,08% - до 1,1693 манатов.

    Курс рубля по отношению к манату снизился на 0,61% и составил 0,01620 манатов.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.0485
    1 Евро 1.1693
    1 Российский рубль 0.0162
    1 Австралийский доллар 0.7721
    1 Аргентинское песо 0.1135
    100 Белорусских рублей 0.0066
    1 Бразильский реал 0.2976
    1 Дирхам ОАЭ 0.2855
    1 Южноафриканский рэнд 0.0817
    100 Вон Республики Корея 0.0891
    1 Чешская крона 0.0433
    100 Чилийских песо 0.1528
    1 Китайский юань 0.1638
    1 Датская крона 0.1567
    1 Грузинский лари 0.4510
    1 Гонконгский доллар 0.1352
    1 Индийская рупия 0.0161
    1 Английский фунт стерлингов 1.6368
    100 Индонезийских рупий 0.0076
    100 Иранских риалов 0.0035
    1 Шведская крона 0.1237
    1 Швейцарский франк 1.0741
    1 Израильский шекель 0.2762
    1 Канадский доллар 0.8021
    1 Кувейтский динар 3.4661
    1 Казахстанский тенге 0.0056
    1 Киргизский сом 0.0167
    100 Ливанских фунтов 0.0696
    1 Малазийский ринггит 0.2572
    1 Мексиканское песо 0.0638
    1 Молдавский лей 0.0557
    1 Египетский фунт 0.1339
    1 Норвежская крона 0.1279
    100 Узбекских сум 0.0406
    1 Польский злотый 0.2796
    1 Сингапурский доллар 0.7468
    1 Саудовский риял 0.2795
    1 СДР (спец. права заимствования) 1.4697
    1 Турецкая лира 0.3693
    1 Тайваньский доллар 0.0325
    1 Таджикский сомони 0.1674
    1 Новый туркменский манат 0.2996
    1 Украинская гривна 0.0489
    100 Японских йен 0.8427
    1 Новозеландский доллар 0.6853
    Золото (1 унция) 1170,9124
    Серебро (1 унция) 16,1469
    Платина (1 унция) 1035,9180
    Палладий (1 унция) 649,0215
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