​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.08.2015)

Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара не изменился и остался на уровне 1,0485 манатов.

Как сообщает Report, евро подорожало на 0,08% - до 1,1693 манатов.

Курс рубля по отношению к манату снизился на 0,61% и составил 0,01620 манатов.