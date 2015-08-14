​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.08.2015)

Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара не изменился и остался на уровне 1,0485 манатов.
Как сообщает Report, евро подорожало на 0,08% - до 1,1693 манатов.
Курс рубля по отношению к манату снизился на 0,61% и составил 0,01620 манатов.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.0485
|1 Евро
|1.1693
|1 Российский рубль
|0.0162
|1 Австралийский доллар
|0.7721
|1 Аргентинское песо
|0.1135
|100 Белорусских рублей
|0.0066
|1 Бразильский реал
|0.2976
|1 Дирхам ОАЭ
|0.2855
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0817
|100 Вон Республики Корея
|0.0891
|1 Чешская крона
|0.0433
|100 Чилийских песо
|0.1528
|1 Китайский юань
|0.1638
|1 Датская крона
|0.1567
|1 Грузинский лари
|0.4510
|1 Гонконгский доллар
|0.1352
|1 Индийская рупия
|0.0161
|1 Английский фунт стерлингов
|1.6368
|100 Индонезийских рупий
|0.0076
|100 Иранских риалов
|0.0035
|1 Шведская крона
|0.1237
|1 Швейцарский франк
|1.0741
|1 Израильский шекель
|0.2762
|1 Канадский доллар
|0.8021
|1 Кувейтский динар
|3.4661
|1 Казахстанский тенге
|0.0056
|1 Киргизский сом
|0.0167
|100 Ливанских фунтов
|0.0696
|1 Малазийский ринггит
|0.2572
|1 Мексиканское песо
|0.0638
|1 Молдавский лей
|0.0557
|1 Египетский фунт
|0.1339
|1 Норвежская крона
|0.1279
|100 Узбекских сум
|0.0406
|1 Польский злотый
|0.2796
|1 Сингапурский доллар
|0.7468
|1 Саудовский риял
|0.2795
|1 СДР (спец. права заимствования)
|1.4697
|1 Турецкая лира
|0.3693
|1 Тайваньский доллар
|0.0325
|1 Таджикский сомони
|0.1674
|1 Новый туркменский манат
|0.2996
|1 Украинская гривна
|0.0489
|100 Японских йен
|0.8427
|1 Новозеландский доллар
|0.6853
|Золото (1 унция)
|1170,9124
|Серебро (1 унция)
|16,1469
|Платина (1 унция)
|1035,9180
|Палладий (1 унция)
|649,0215
Tural İbadlıАвтор новости