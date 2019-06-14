​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.06.2019)

По данным ЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,22% - до 1, 9164 маната, курс рубля повысился на 0,38% - до 0,0263 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1.9164 1 Российский рубль 0.0263 1 Австралийский доллар 1.1731 1 Аргентинское песо 0.0391 1 Белорусский рубль 0.8212 1 Бразильский реал 0.4416 1 Дирхам ОАЭ 0.4628 1 Южноафриканский рэнд 0.1143 100 Вон Республики Корея 0.1436 1 Чешская крона 0.0750 100 Чилийских песо 0.2442 1 Китайский юань 0.2455 1 Датская крона 0.2566 1 Грузинский лари 0.6204 1 Гонконгский доллар 0.2172 1 Индийская рупия 0.0244 1 Британский фунт стерлингов 2.1547 100 Индонезийских рупий 0.0119 100 Иранских риалов 0.0040 1 Шведская крона 0.1791 1 Швейцарский франк 1.7099 1 Израильский шекель 0.4726 1 Канадский доллар 1.2742 1 Кувейтский динар 5.5942 1 Казахстанский тенге 0.0044 1 Киргизский сом 0.0243 100 Ливанских фунтов 0.1125 1 Малазийский ринггит 0.4078 1 Мексиканское песо 0.0886 1 Молдавский лей 0.0935 1 Египетский фунт 0.1013 1 Норвежская крона 0.1957 100 Узбекских сум 0.0200 1 Польский злотый 0.4503 1 Сингапурский доллар 1.2430 1 Саудовский риал 0.4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3533 1 Турецкая лира 0.2892 1 Тайваньский доллар 0.0540 1 Таджикский сомони 0.1801 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0643 100 Японских йен 1.5690 1 Новозеландский доллар 1.1109 Золото (1 унция) 2286.4405 Серебро (1 унция) 25.3940 Платина (1 унция) 1383.3920 Палладий (1 унция) 2465.2210