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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.06.2019)

​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.06.2019)

По данным ЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,22% - до 1, 9164 маната, курс рубля повысился на 0,38% - до 0,0263 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.9164
1 Российский рубль 0.0263
1 Австралийский доллар 1.1731
1 Аргентинское песо 0.0391
1 Белорусский рубль 0.8212
1 Бразильский реал 0.4416
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.1143
100 Вон Республики Корея 0.1436
1 Чешская крона 0.0750
100 Чилийских песо 0.2442
1 Китайский юань 0.2455
1 Датская крона 0.2566
1 Грузинский лари 0.6204
1 Гонконгский доллар 0.2172
1 Индийская рупия 0.0244
1 Британский фунт стерлингов 2.1547
100 Индонезийских рупий 0.0119
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1791
1 Швейцарский франк 1.7099
1 Израильский шекель 0.4726
1 Канадский доллар 1.2742
1 Кувейтский динар 5.5942
1 Казахстанский тенге 0.0044
1 Киргизский сом 0.0243
100 Ливанских фунтов 0.1125
1 Малазийский ринггит 0.4078
1 Мексиканское песо 0.0886
1 Молдавский лей 0.0935
1 Египетский фунт 0.1013
1 Норвежская крона 0.1957
100 Узбекских сум 0.0200
1 Польский злотый 0.4503
1 Сингапурский доллар 1.2430
1 Саудовский риал 0.4533
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3533
1 Турецкая лира 0.2892
1 Тайваньский доллар 0.0540
1 Таджикский сомони 0.1801
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0643
100 Японских йен 1.5690
1 Новозеландский доллар 1.1109
Золото (1 унция) 2286.4405
Серебро (1 унция) 25.3940
Платина (1 унция) 1383.3920
Палладий (1 унция) 2465.2210
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