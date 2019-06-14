​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.06.2019)

По данным ЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,22% - до 1, 9164 маната, курс рубля повысился на 0,38% - до 0,0263 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.9164
|1 Российский рубль
|0.0263
|1 Австралийский доллар
|1.1731
|1 Аргентинское песо
|0.0391
|1 Белорусский рубль
|0.8212
|1 Бразильский реал
|0.4416
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1143
|100 Вон Республики Корея
|0.1436
|1 Чешская крона
|0.0750
|100 Чилийских песо
|0.2442
|1 Китайский юань
|0.2455
|1 Датская крона
|0.2566
|1 Грузинский лари
|0.6204
|1 Гонконгский доллар
|0.2172
|1 Индийская рупия
|0.0244
|1 Британский фунт стерлингов
|2.1547
|100 Индонезийских рупий
|0.0119
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1791
|1 Швейцарский франк
|1.7099
|1 Израильский шекель
|0.4726
|1 Канадский доллар
|1.2742
|1 Кувейтский динар
|5.5942
|1 Казахстанский тенге
|0.0044
|1 Киргизский сом
|0.0243
|100 Ливанских фунтов
|0.1125
|1 Малазийский ринггит
|0.4078
|1 Мексиканское песо
|0.0886
|1 Молдавский лей
|0.0935
|1 Египетский фунт
|0.1013
|1 Норвежская крона
|0.1957
|100 Узбекских сум
|0.0200
|1 Польский злотый
|0.4503
|1 Сингапурский доллар
|1.2430
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3533
|1 Турецкая лира
|0.2892
|1 Тайваньский доллар
|0.0540
|1 Таджикский сомони
|0.1801
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0643
|100 Японских йен
|1.5690
|1 Новозеландский доллар
|1.1109
|Золото (1 унция)
|2286.4405
|Серебро (1 унция)
|25.3940
|Платина (1 унция)
|1383.3920
|Палладий (1 унция)
|2465.2210
Vüsal NəbiyevАвтор новости