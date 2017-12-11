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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.12.2017)

    Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату повысился на 0,15% - до 2,0024 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0287 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7000
    1 Евро 2.0024
    1 Российский рубль 0.0287
    1 Австралийский доллар 1.2792
    1 Аргентинское песо 0.0984
    1 Белорусский рубль 0.8347
    1 Бразильский реал 0.5162
    1 Дирхам ОАЭ 0.4629
    1 Южноафриканский рэнд 0.1246
    100 Вон Республики Корея 0.1557
    1 Чешская крона 0.0784
    100 Чилийских песо 0.2593
    1 Китайский юань 0.2569
    1 Датская крона 0.2691
    1 Грузинский лари 0.6379
    1 Гонконгский доллар 0.2177
    1 Индийская рупия 0.0264
    1 Английский фунт стерлингов 2.2777
    100 Индонезийских рупий 0.0126
    100 Иранских риалов 0.0042
    1 Шведская крона 0.2012
    1 Швейцарский франк 1.7136
    1 Израильский шекель 0.4826
    1 Канадский доллар 1.3232
    1 Кувейтский динар 5.6262
    1 Казахстанский тенге 0.0051
    1 Киргизский сом 0.0244
    100 Ливанских фунтов 0.1122
    1 Малазийский ринггит 0.4165
    1 Мексиканское песо 0.0897
    1 Молдавский лей 0.0984
    1 Египетский фунт 0.0957
    1 Норвежская крона 0.2047
    100 Узбекских сум 0.0210
    1 Польский злотый 0.4770
    1 Сингапурский доллар 1.2578
    1 Саудовский риал 0.4533
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.3978
    1 Турецкая лира 0.4436
    1 Тайваньский доллар 0.0567
    1 Таджикский сомони 0.1927
    1 Новый туркменский манат 0.4857
    1 Украинская гривна 0.0627
    100 Японских йен 1.4964
    1 Новозеландский доллар 1.1715
    Золото (1 унция) 2122,9260
    Серебро (1 унция) 26, 9650
    Платина (1 унция) 1513,6290
    Палладий (1 унция) 1716,9745
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