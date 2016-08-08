Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.08.2016)

Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня официальный курс доллара по отношению к манату повысился на 0,16% и составил 1,6005 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 0,13% и составил 1,7774 маната. Курс рубля повысился на 0,83% и составил 0,0244 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.6005 1 Евро 1.7774 1 Российский рубль 0.0244 1 Австралийский доллар 1.2186 1 Аргентинское песо 0.1081 1 Белорусский рубль 0.8092 1 Бразильский реал 0.5057 1 Дирхам ОАЭ 0.4357 1 Южноафриканский рэнд 0.1168 100 Вон Республики Корея 0.1441 1 Чешская крона 0.0658 100 Чилийских песо 0.2437 1 Китайский юань 0.2404 1 Датская крона 0.2390 1 Грузинский лари 0.6775 1 Гонконгский доллар 0.2064 1 Индийская рупия 0.0240 1 Английский фунт стерлингов 2.0943 100 Индонезийских рупий 0.0122 100 Иранских риалов 0.0052 1 Шведская крона 0.1870 1 Швейцарский франк 1.6346 1 Израильский шекель 0.4177 1 Канадский доллар 1.2157 1 Кувейтский динар 5.3009 1 Казахстанский тенге 0.0046 1 Киргизский сом 0.0233 100 Ливанских фунтов 0.1062 1 Малазийский ринггит 0.3959 1 Мексиканское песо 0.0855 1 Молдавский лей 0.0811 1 Египетский фунт 0.1802 1 Норвежская крона 0.1884 100 Узбекских сум 0.0540 1 Польский злотый 0.4154 1 Сингапурский доллар 1.1883 1 Саудовский риал 0.4268 1 СДР (спец. права заимствования) 2.2263 1 Турецкая лира 0.5356 1 Тайваньский доллар 0.0508 1 Таджикский сомони 0.2043 1 Новый туркменский манат 0.4763 1 Украинская гривна 0.0645 100 Японских йен 1.5693 1 Новозеландский доллар 1.1386 Золото (1 унция) 2145,3102 Серебро (1 унция) 31,5859 Платина (1 унция) 1834,1730 Палладий (1 унция) 1118,7495