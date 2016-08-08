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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.08.2016)

    1 доллар США - 1,6005 маната

    Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня официальный курс доллара по отношению к манату повысился на 0,16% и составил 1,6005 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 0,13% и составил 1,7774 маната. Курс рубля повысился на 0,83% и составил 0,0244 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.6005
    1 Евро 1.7774
    1 Российский рубль 0.0244
    1 Австралийский доллар 1.2186
    1 Аргентинское песо 0.1081
    1 Белорусский рубль 0.8092
    1 Бразильский реал 0.5057
    1 Дирхам ОАЭ 0.4357
    1 Южноафриканский рэнд 0.1168
    100 Вон Республики Корея 0.1441
    1 Чешская крона 0.0658
    100 Чилийских песо 0.2437
    1 Китайский юань 0.2404
    1 Датская крона 0.2390
    1 Грузинский лари 0.6775
    1 Гонконгский доллар 0.2064
    1 Индийская рупия 0.0240
    1 Английский фунт стерлингов 2.0943
    100 Индонезийских рупий 0.0122
    100 Иранских риалов 0.0052
    1 Шведская крона 0.1870
    1 Швейцарский франк 1.6346
    1 Израильский шекель 0.4177
    1 Канадский доллар 1.2157
    1 Кувейтский динар 5.3009
    1 Казахстанский тенге 0.0046
    1 Киргизский сом 0.0233
    100 Ливанских фунтов 0.1062
    1 Малазийский ринггит 0.3959
    1 Мексиканское песо 0.0855
    1 Молдавский лей 0.0811
    1 Египетский фунт 0.1802
    1 Норвежская крона 0.1884
    100 Узбекских сум 0.0540
    1 Польский злотый 0.4154
    1 Сингапурский доллар 1.1883
    1 Саудовский риал 0.4268
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.2263
    1 Турецкая лира 0.5356
    1 Тайваньский доллар 0.0508
    1 Таджикский сомони 0.2043
    1 Новый туркменский манат 0.4763
    1 Украинская гривна 0.0645
    100 Японских йен 1.5693
    1 Новозеландский доллар 1.1386
    Золото (1 унция) 2145,3102
    Серебро (1 унция) 31,5859
    Платина (1 унция) 1834,1730
    Палладий (1 унция) 1118,7495
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