Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.08.2016)

Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня официальный курс доллара по отношению к манату повысился на 0,16% и составил 1,6005 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 0,13% и составил 1,7774 маната. Курс рубля повысился на 0,83% и составил 0,0244 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.6005
|1 Евро
|1.7774
|1 Российский рубль
|0.0244
|1 Австралийский доллар
|1.2186
|1 Аргентинское песо
|0.1081
|1 Белорусский рубль
|0.8092
|1 Бразильский реал
|0.5057
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4357
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1168
|100 Вон Республики Корея
|0.1441
|1 Чешская крона
|0.0658
|100 Чилийских песо
|0.2437
|1 Китайский юань
|0.2404
|1 Датская крона
|0.2390
|1 Грузинский лари
|0.6775
|1 Гонконгский доллар
|0.2064
|1 Индийская рупия
|0.0240
|1 Английский фунт стерлингов
|2.0943
|100 Индонезийских рупий
|0.0122
|100 Иранских риалов
|0.0052
|1 Шведская крона
|0.1870
|1 Швейцарский франк
|1.6346
|1 Израильский шекель
|0.4177
|1 Канадский доллар
|1.2157
|1 Кувейтский динар
|5.3009
|1 Казахстанский тенге
|0.0046
|1 Киргизский сом
|0.0233
|100 Ливанских фунтов
|0.1062
|1 Малазийский ринггит
|0.3959
|1 Мексиканское песо
|0.0855
|1 Молдавский лей
|0.0811
|1 Египетский фунт
|0.1802
|1 Норвежская крона
|0.1884
|100 Узбекских сум
|0.0540
|1 Польский злотый
|0.4154
|1 Сингапурский доллар
|1.1883
|1 Саудовский риал
|0.4268
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.2263
|1 Турецкая лира
|0.5356
|1 Тайваньский доллар
|0.0508
|1 Таджикский сомони
|0.2043
|1 Новый туркменский манат
|0.4763
|1 Украинская гривна
|0.0645
|100 Японских йен
|1.5693
|1 Новозеландский доллар
|1.1386
|Золото (1 унция)
|2145,3102
|Серебро (1 унция)
|31,5859
|Платина (1 унция)
|1834,1730
|Палладий (1 унция)
|1118,7495
Namiq HüseynovАвтор новости
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