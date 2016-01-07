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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.01.2016)

    1 доллар - 1,5626 манатов

    Баку. 7 января. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился и остался на уровне 1,5626 манатов. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,70% и составил 1,6913 манатов. Курс рубля по отношению к манату снизился на 2,35% и составил 0,0208 манатов.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.5626
    1 Евро 1.6913
    1 Российский рубль 0.0208
    1 Австралийский доллар 1.1002
    1 Аргентинское песо 0.1129
    100 Белорусских рублей 0.0083
    1 Бразильский реал 0.3883
    1 Дирхам ОАЭ 0.4254
    1 Южноафриканский рэнд 0.0980
    100 Вон Республики Корея 0.1304
    1 Чешская крона 0.0626
    100 Чилийских песо 0.2185
    1 Китайский юань 0.2370
    1 Датская крона 0.2267
    1 Грузинский лари 0.6470
    1 Гонконгский доллар 0.2016
    1 Индийская рупия 0.0233
    1 Английский фунт стерлингов 2.2860
    100 Индонезийских рупий 0.0112
    100 Иранских риалов 0.0052
    1 Шведская крона 0.1826
    1 Швейцарский франк 1.5580
    1 Израильский шекель 0.3963
    1 Канадский доллар 1.1076
    1 Кувейтский динар 5.1381
    1 Казахстанский тенге 0.0045
    1 Киргизский сом 0.0206
    100 Ливанских фунтов 0.1037
    1 Малазийский ринггит 0.3541
    1 Мексиканское песо 0.0889
    1 Молдавский лей 0.0775
    1 Египетский фунт 0.1996
    1 Норвежская крона 0.1748
    100 Узбекских сум 0.0556
    1 Польский злотый 0.3886
    1 Сингапурский доллар 1.0888
    1 Саудовский риал 0.4163
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.1558
    1 Турецкая лира 0.5195
    1 Тайваньский доллар 0.0469
    1 Таджикский сомони 0.2170
    1 Новый туркменский манат 0.4596
    1 Украинская гривна 0.0669
    100 Японских йен 1.3245
    1 Новозеландский доллар 1.0376
    Золото (1 унция) 1705,4216
    Серебро (1 унция) 22,0170
    Платина (1 унция) 1364,1498
    Палладий (1 унция) 810,9894

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