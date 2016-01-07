Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.01.2016)

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился и остался на уровне 1,5626 манатов. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,70% и составил 1,6913 манатов. Курс рубля по отношению к манату снизился на 2,35% и составил 0,0208 манатов.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.5626 1 Евро 1.6913 1 Российский рубль 0.0208 1 Австралийский доллар 1.1002 1 Аргентинское песо 0.1129 100 Белорусских рублей 0.0083 1 Бразильский реал 0.3883 1 Дирхам ОАЭ 0.4254 1 Южноафриканский рэнд 0.0980 100 Вон Республики Корея 0.1304 1 Чешская крона 0.0626 100 Чилийских песо 0.2185 1 Китайский юань 0.2370 1 Датская крона 0.2267 1 Грузинский лари 0.6470 1 Гонконгский доллар 0.2016 1 Индийская рупия 0.0233 1 Английский фунт стерлингов 2.2860 100 Индонезийских рупий 0.0112 100 Иранских риалов 0.0052 1 Шведская крона 0.1826 1 Швейцарский франк 1.5580 1 Израильский шекель 0.3963 1 Канадский доллар 1.1076 1 Кувейтский динар 5.1381 1 Казахстанский тенге 0.0045 1 Киргизский сом 0.0206 100 Ливанских фунтов 0.1037 1 Малазийский ринггит 0.3541 1 Мексиканское песо 0.0889 1 Молдавский лей 0.0775 1 Египетский фунт 0.1996 1 Норвежская крона 0.1748 100 Узбекских сум 0.0556 1 Польский злотый 0.3886 1 Сингапурский доллар 1.0888 1 Саудовский риал 0.4163 1 СДР (спец. права заимствования) 2.1558 1 Турецкая лира 0.5195 1 Тайваньский доллар 0.0469 1 Таджикский сомони 0.2170 1 Новый туркменский манат 0.4596 1 Украинская гривна 0.0669 100 Японских йен 1.3245 1 Новозеландский доллар 1.0376 Золото (1 унция) 1705,4216 Серебро (1 унция) 22,0170 Платина (1 унция) 1364,1498 Палладий (1 унция) 810,9894