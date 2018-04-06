Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.04.2018)

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату понизился на 0,3% - до 2,0809 маната, курс рубля упал на 0,34%, составив 0,0295 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|2.0809
|1 Российский рубль
|0.0295
|1 Австралийский доллар
|1.3055
|1 Аргентинское песо
|0.0842
|1 Белорусский рубль
|0.8649
|1 Бразильский реал
|0.5083
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1416
|100 Вон Республики Корея
|0.1593
|1 Чешская крона
|0.0821
|100 Чилийских песо
|0.2815
|1 Китайский юань
|0.2696
|1 Датская крона
|0.2794
|1 Грузинский лари
|0.7069
|1 Гонконгский доллар
|0.2166
|1 Индийская рупия
|0.0262
|1 Английский фунт стерлингов
|2.3794
|100 Индонезийских рупий
|0.0123
|100 Иранских риалов
|0.0037
|1 Шведская крона
|0.2016
|1 Швейцарский франк
|1.7657
|1 Израильский шекель
|0.4820
|1 Канадский доллар
|1.3319
|1 Кувейтский динар
|5.6648
|1 Казахстанский тенге
|0.0053
|1 Киргизский сом
|0.0248
|100 Ливанских фунтов
|0.1124
|1 Малазийский ринггит
|0.4394
|1 Мексиканское песо
|0.0933
|1 Молдавский лей
|0.1040
|1 Египетский фунт
|0.0961
|1 Норвежская крона
|0.2167
|100 Узбекских сум
|0.0210
|1 Польский злотый
|0.4960
|1 Сингапурский доллар
|1.2906
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.4670
|1 Турецкая лира
|0.4196
|1 Тайваньский доллар
|0.0581
|1 Таджикский сомони
|0.1926
|1 Новый туркменский манат
|0.4864
|1 Украинская гривна
|0.0653
|100 Японских йен
|1.5838
|1 Новозеландский доллар
|1.2340
|Золото (1 унция)
|2257,8550
|Серебро (1 унция)
|27,7950
|Платина (1 унция)
|1548,7000
|Палладий (1 унция)
|1550,4000
Tural İbadlıАвтор новости
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