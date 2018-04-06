Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.04.2018)

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату понизился на 0,3% - до 2,0809 маната, курс рубля упал на 0,34%, составив 0,0295 маната.