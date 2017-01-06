Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.01.2017)

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Баку. 6 января. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату повысился на 0,20% и составил 1,7742 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,72% и составил 1,8773 маната. Курс рубля по отношению к манату подорожал на 2,05% и составил 0,0299 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7742
|1 Евро
|1.8773
|1 Российский рубль
|0.0299
|1 Австралийский доллар
|1.2984
|1 Аргентинское песо
|0.1112
|1 Белорусский рубль
|0.9041
|1 Бразильский реал
|0.5546
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4830
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1301
|100 Вон Республики Корея
|0.1490
|1 Чешская крона
|0.0695
|100 Чилийских песо
|0.2672
|1 Китайский юань
|0.2567
|1 Датская крона
|0.2525
|1 Грузинский лари
|0.6447
|1 Гонконгский доллар
|0.2288
|1 Индийская рупия
|0.0261
|1 Английский фунт стерлингов
|2.1968
|100 Индонезийских рупий
|0.0133
|100 Иранских риалов
|0.0045
|1 Шведская крона
|0.1968
|1 Швейцарский франк
|1.7535
|1 Израильский шекель
|0.4607
|1 Канадский доллар
|1.3378
|1 Кувейтский динар
|5.8051
|1 Казахстанский тенге
|0.0054
|1 Киргизский сом
|0.0256
|100 Ливанских фунтов
|0.1177
|1 Малазийский ринггит
|0.3965
|1 Мексиканское песо
|0.0826
|1 Молдавский лей
|0.0881
|1 Египетский фунт
|0.0982
|1 Норвежская крона
|0.2088
|100 Узбекских сум
|0.0554
|1 Польский злотый
|0.4299
|1 Сингапурский доллар
|1.2383
|1 Саудовский риал
|0.4729
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3862
|1 Турецкая лира
|0.4917
|1 Тайваньский доллар
|0.0555
|1 Таджикский сомони
|0.2252
|1 Новый туркменский манат
|0.5071
|1 Украинская гривна
|0.0674
|100 Японских йен
|1.5305
|1 Новозеландский доллар
|1.2441
|Золото (1 унция)
|2087,7011
|Серебро (1 унция)
|29,3541
|Платина (1 унция)
|1715,6514
|Палладий (1 унция)
|1309,3596
Tural İbadlıАвтор новости