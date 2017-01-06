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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.01.2017)

    1 доллар США - 1,7742 маната

    Баку. 6 января. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату повысился на 0,20% и составил 1,7742 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,72% и составил 1,8773 маната. Курс рубля по отношению к манату подорожал на 2,05% и составил 0,0299 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7742
    1 Евро 1.8773
    1 Российский рубль 0.0299
    1 Австралийский доллар 1.2984
    1 Аргентинское песо 0.1112
    1 Белорусский рубль 0.9041
    1 Бразильский реал 0.5546
    1 Дирхам ОАЭ 0.4830
    1 Южноафриканский рэнд 0.1301
    100 Вон Республики Корея 0.1490
    1 Чешская крона 0.0695
    100 Чилийских песо 0.2672
    1 Китайский юань 0.2567
    1 Датская крона 0.2525
    1 Грузинский лари 0.6447
    1 Гонконгский доллар 0.2288
    1 Индийская рупия 0.0261
    1 Английский фунт стерлингов 2.1968
    100 Индонезийских рупий 0.0133
    100 Иранских риалов 0.0045
    1 Шведская крона 0.1968
    1 Швейцарский франк 1.7535
    1 Израильский шекель 0.4607
    1 Канадский доллар 1.3378
    1 Кувейтский динар 5.8051
    1 Казахстанский тенге 0.0054
    1 Киргизский сом 0.0256
    100 Ливанских фунтов 0.1177
    1 Малазийский ринггит 0.3965
    1 Мексиканское песо 0.0826
    1 Молдавский лей 0.0881
    1 Египетский фунт 0.0982
    1 Норвежская крона 0.2088
    100 Узбекских сум 0.0554
    1 Польский злотый 0.4299
    1 Сингапурский доллар 1.2383
    1 Саудовский риал 0.4729
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.3862
    1 Турецкая лира 0.4917
    1 Тайваньский доллар 0.0555
    1 Таджикский сомони 0.2252
    1 Новый туркменский манат 0.5071
    1 Украинская гривна 0.0674
    100 Японских йен 1.5305
    1 Новозеландский доллар 1.2441
    Золото (1 унция) 2087,7011
    Серебро (1 унция) 29,3541
    Платина (1 унция) 1715,6514
    Палладий (1 унция) 1309,3596

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