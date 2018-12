Exchange rates of Central Bank (06.01.2017)

1 USA dollar today makes 1,7742 AZN

6 January, 2017 09:42

https://report.az/storage/news/5c9c43abf5f5623bd623413efe3c220f/5491c7c3-27fb-4f3e-9522-f4ef1d790b60_292.jpg Baku. 6 January. REPORT.AZ/ Currency Rate 1 USA dollar 1.7742 AZN 1 Euro 1.8773 AZN 1 Russian ruble 0.0299 AZN