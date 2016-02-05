​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.02.2016)

Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату снизился на 0,03% и составил 1,5853 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,95% и составил 1,7749 маната. Курс рубля по отношению к манату вырос на 0,49% и составил 0,0207 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.5853 1 Евро 1.7749 1 Российский рубль 0.0207 1 Австралийский доллар 1.1401 1 Аргентинское песо 0.1120 100 Белорусских рублей 0.0074 1 Бразильский реал 0.4075 1 Дирхам ОАЭ 0.4316 1 Южноафриканский рэнд 0.0998 100 Вон Республики Корея 0.1323 1 Чешская крона 0.0657 100 Чилийских песо 0.2276 1 Китайский юань 0.2414 1 Датская крона 0.2378 1 Грузинский лари 0.6367 1 Гонконгский доллар 0.2036 1 Индийская рупия 0.0234 1 Английский фунт стерлингов 2.3089 100 Индонезийских рупий 0.0117 100 Иранских риалов 0.0053 1 Шведская крона 0.1886 1 Швейцарский франк 1.5945 1 Израильский шекель 0.4066 1 Канадский доллар 1.1549 1 Кувейтский динар 5.2747 1 Казахстанский тенге 0.0044 1 Киргизский сом 0.0210 100 Ливанских фунтов 0.1050 1 Малазийский ринггит 0.3834 1 Мексиканское песо 0.0868 1 Молдавский лей 0.0785 1 Египетский фунт 0.2025 1 Норвежская крона 0.1863 100 Узбекских сум 0.0559 1 Польский злотый 0.4012 1 Сингапурский доллар 1.1340 1 Саудовский риал 0.4227 1 СДР (спец. права заимствования) 2.2153 1 Турецкая лира 0.5440 1 Тайваньский доллар 0.0477 1 Таджикский сомони 0.2021 1 Новый туркменский манат 0.4665 1 Украинская гривна 0.0613 100 Японских йен 1.3584 1 Новозеландский доллар 1.0612 Золото (1 унция) 1833,1617 Серебро (1 унция) 23,4783 Платина (1 унция) 1422,0141 Палладий (1 унция) 806,9177