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    ​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.02.2016)

    1 Доллар США - 1,5853 маната

    Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату снизился на 0,03% и составил 1,5853 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,95% и составил 1,7749 маната. Курс рубля по отношению к манату вырос на 0,49% и составил 0,0207 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.5853
    1 Евро 1.7749
    1 Российский рубль 0.0207
    1 Австралийский доллар 1.1401
    1 Аргентинское песо 0.1120
    100 Белорусских рублей 0.0074
    1 Бразильский реал 0.4075
    1 Дирхам ОАЭ 0.4316
    1 Южноафриканский рэнд 0.0998
    100 Вон Республики Корея 0.1323
    1 Чешская крона 0.0657
    100 Чилийских песо 0.2276
    1 Китайский юань 0.2414
    1 Датская крона 0.2378
    1 Грузинский лари 0.6367
    1 Гонконгский доллар 0.2036
    1 Индийская рупия 0.0234
    1 Английский фунт стерлингов 2.3089
    100 Индонезийских рупий 0.0117
    100 Иранских риалов 0.0053
    1 Шведская крона 0.1886
    1 Швейцарский франк 1.5945
    1 Израильский шекель 0.4066
    1 Канадский доллар 1.1549
    1 Кувейтский динар 5.2747
    1 Казахстанский тенге 0.0044
    1 Киргизский сом 0.0210
    100 Ливанских фунтов 0.1050
    1 Малазийский ринггит 0.3834
    1 Мексиканское песо 0.0868
    1 Молдавский лей 0.0785
    1 Египетский фунт 0.2025
    1 Норвежская крона 0.1863
    100 Узбекских сум 0.0559
    1 Польский злотый 0.4012
    1 Сингапурский доллар 1.1340
    1 Саудовский риал 0.4227
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.2153
    1 Турецкая лира 0.5440
    1 Тайваньский доллар 0.0477
    1 Таджикский сомони 0.2021
    1 Новый туркменский манат 0.4665
    1 Украинская гривна 0.0613
    100 Японских йен 1.3584
    1 Новозеландский доллар 1.0612
    Золото (1 унция) 1833,1617
    Серебро (1 унция) 23,4783
    Платина (1 унция) 1422,0141
    Палладий (1 унция) 806,9177

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