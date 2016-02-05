​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.02.2016)

Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату снизился на 0,03% и составил 1,5853 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,95% и составил 1,7749 маната. Курс рубля по отношению к манату вырос на 0,49% и составил 0,0207 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.5853
|1 Евро
|1.7749
|1 Российский рубль
|0.0207
|1 Австралийский доллар
|1.1401
|1 Аргентинское песо
|0.1120
|100 Белорусских рублей
|0.0074
|1 Бразильский реал
|0.4075
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4316
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0998
|100 Вон Республики Корея
|0.1323
|1 Чешская крона
|0.0657
|100 Чилийских песо
|0.2276
|1 Китайский юань
|0.2414
|1 Датская крона
|0.2378
|1 Грузинский лари
|0.6367
|1 Гонконгский доллар
|0.2036
|1 Индийская рупия
|0.0234
|1 Английский фунт стерлингов
|2.3089
|100 Индонезийских рупий
|0.0117
|100 Иранских риалов
|0.0053
|1 Шведская крона
|0.1886
|1 Швейцарский франк
|1.5945
|1 Израильский шекель
|0.4066
|1 Канадский доллар
|1.1549
|1 Кувейтский динар
|5.2747
|1 Казахстанский тенге
|0.0044
|1 Киргизский сом
|0.0210
|100 Ливанских фунтов
|0.1050
|1 Малазийский ринггит
|0.3834
|1 Мексиканское песо
|0.0868
|1 Молдавский лей
|0.0785
|1 Египетский фунт
|0.2025
|1 Норвежская крона
|0.1863
|100 Узбекских сум
|0.0559
|1 Польский злотый
|0.4012
|1 Сингапурский доллар
|1.1340
|1 Саудовский риал
|0.4227
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.2153
|1 Турецкая лира
|0.5440
|1 Тайваньский доллар
|0.0477
|1 Таджикский сомони
|0.2021
|1 Новый туркменский манат
|0.4665
|1 Украинская гривна
|0.0613
|100 Японских йен
|1.3584
|1 Новозеландский доллар
|1.0612
|Золото (1 унция)
|1833,1617
|Серебро (1 унция)
|23,4783
|Платина (1 унция)
|1422,0141
|Палладий (1 унция)
|806,9177
Tural İbadlıАвтор новости
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