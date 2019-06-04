​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.06.2019)

По данным ЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,63% - до 1, 9120 маната, курс рубля - на 0,39% - до 0,0260 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1.9120 1 Российский рубль 0.0260 1 Австралийский доллар 1.1844 1 Аргентинское песо 0.0379 1 Белорусский рубль 0.8096 1 Бразильский реал 0.4375 1 Дирхам ОАЭ 0.4628 1 Южноафриканский рэнд 0.1176 100 Вон Республики Корея 0.1438 1 Чешская крона 0.0741 100 Чилийских песо 0.2423 1 Китайский юань 0.2462 1 Датская крона 0.2560 1 Грузинский лари 0.6124 1 Гонконгский доллар 0.2168 1 Индийская рупия 0.0246 1 Британский фунт стерлингов 2.1525 100 Индонезийских рупий 0.0119 100 Иранских риалов 0.0040 1 Шведская крона 0.1800 1 Швейцарский франк 1.7116 1 Израильский шекель 0.4703 1 Канадский доллар 1.2645 1 Кувейтский динар 5.5892 1 Казахстанский тенге 0.0044 1 Киргизский сом 0.0235 100 Ливанских фунтов 0.1126 1 Малазийский ринггит 0.4070 1 Мексиканское песо 0.0862 1 Молдавский лей 0.0933 1 Египетский фунт 0.1016 1 Норвежская крона 0.1955 100 Узбекских сум 0.0200 1 Польский злотый 0.4466 1 Сингапурский доллар 1.2416 1 Саудовский риал 0.4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3469 1 Турецкая лира 0.2915 1 Тайваньский доллар 0.0540 1 Таджикский сомони 0.1801 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0628 100 Японских йен 1.5744 1 Новозеландский доллар 1.1183 Золото (1 унция) 2249.3530 Серебро (1 унция) 25.0631 Платина (1 унция) 1393.6175 Палладий (1 унция) 2253.0610