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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.06.2019)

​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.06.2019)

По данным ЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,63% - до 1, 9120 маната, курс рубля - на 0,39% - до 0,0260 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.9120
1 Российский рубль 0.0260
1 Австралийский доллар 1.1844
1 Аргентинское песо 0.0379
1 Белорусский рубль 0.8096
1 Бразильский реал 0.4375
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.1176
100 Вон Республики Корея 0.1438
1 Чешская крона 0.0741
100 Чилийских песо 0.2423
1 Китайский юань 0.2462
1 Датская крона 0.2560
1 Грузинский лари 0.6124
1 Гонконгский доллар 0.2168
1 Индийская рупия 0.0246
1 Британский фунт стерлингов 2.1525
100 Индонезийских рупий 0.0119
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1800
1 Швейцарский франк 1.7116
1 Израильский шекель 0.4703
1 Канадский доллар 1.2645
1 Кувейтский динар 5.5892
1 Казахстанский тенге 0.0044
1 Киргизский сом 0.0235
100 Ливанских фунтов 0.1126
1 Малазийский ринггит 0.4070
1 Мексиканское песо 0.0862
1 Молдавский лей 0.0933
1 Египетский фунт 0.1016
1 Норвежская крона 0.1955
100 Узбекских сум 0.0200
1 Польский злотый 0.4466
1 Сингапурский доллар 1.2416
1 Саудовский риал 0.4533
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3469
1 Турецкая лира 0.2915
1 Тайваньский доллар 0.0540
1 Таджикский сомони 0.1801
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0628
100 Японских йен 1.5744
1 Новозеландский доллар 1.1183
Золото (1 унция) 2249.3530
Серебро (1 унция) 25.0631
Платина (1 унция) 1393.6175
Палладий (1 унция) 2253.0610
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