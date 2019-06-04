​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.06.2019)

По данным ЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,63% - до 1, 9120 маната, курс рубля - на 0,39% - до 0,0260 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.9120
|1 Российский рубль
|0.0260
|1 Австралийский доллар
|1.1844
|1 Аргентинское песо
|0.0379
|1 Белорусский рубль
|0.8096
|1 Бразильский реал
|0.4375
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1176
|100 Вон Республики Корея
|0.1438
|1 Чешская крона
|0.0741
|100 Чилийских песо
|0.2423
|1 Китайский юань
|0.2462
|1 Датская крона
|0.2560
|1 Грузинский лари
|0.6124
|1 Гонконгский доллар
|0.2168
|1 Индийская рупия
|0.0246
|1 Британский фунт стерлингов
|2.1525
|100 Индонезийских рупий
|0.0119
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1800
|1 Швейцарский франк
|1.7116
|1 Израильский шекель
|0.4703
|1 Канадский доллар
|1.2645
|1 Кувейтский динар
|5.5892
|1 Казахстанский тенге
|0.0044
|1 Киргизский сом
|0.0235
|100 Ливанских фунтов
|0.1126
|1 Малазийский ринггит
|0.4070
|1 Мексиканское песо
|0.0862
|1 Молдавский лей
|0.0933
|1 Египетский фунт
|0.1016
|1 Норвежская крона
|0.1955
|100 Узбекских сум
|0.0200
|1 Польский злотый
|0.4466
|1 Сингапурский доллар
|1.2416
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3469
|1 Турецкая лира
|0.2915
|1 Тайваньский доллар
|0.0540
|1 Таджикский сомони
|0.1801
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0628
|100 Японских йен
|1.5744
|1 Новозеландский доллар
|1.1183
|Золото (1 унция)
|2249.3530
|Серебро (1 унция)
|25.0631
|Платина (1 унция)
|1393.6175
|Палладий (1 унция)
|2253.0610
Günel AbbasovaАвтор новости