Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.08.2018)

Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро упал на 0,34%, до 1,9853 маната, а курс рубля - на 0,37%, до 0,0272 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.9853
|1 Российский рубль
|0.0272
|1 Австралийский доллар
|1.2603
|1 Аргентинское песо
|0.0620
|1 Белорусский рубль
|0.8575
|1 Бразильский реал
|0.4525
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1277
|100 Вон Республики Корея
|0.1517
|1 Чешская крона
|0.0776
|100 Чилийских песо
|0.2670
|1 Китайский юань
|0.2492
|1 Датская крона
|0.2665
|1 Грузинский лари
|0.6942
|1 Гонконгский доллар
|0.2166
|1 Индийская рупия
|0.0248
|1 Английский фунт стерлингов
|2.2276
|100 Индонезийских рупий
|0.0118
|100 Иранских риалов
|0.0039
|1 Шведская крона
|0.1932
|1 Швейцарский франк
|1.7121
|1 Израильский шекель
|0.4627
|1 Канадский доллар
|1.3058
|1 Кувейтский динар
|5.6147
|1 Казахстанский тенге
|0.0049
|1 Киргизский сом
|0.0250
|100 Ливанских фунтов
|0.1119
|1 Малазийский ринггит
|0.4180
|1 Мексиканское песо
|0.0911
|1 Молдавский лей
|0.1029
|1 Египетский фунт
|0.0952
|1 Норвежская крона
|0.2082
|100 Узбекских сум
|0.0217
|1 Польский злотый
|0.4645
|1 Сингапурский доллар
|1.2478
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3883
|1 Турецкая лира
|0.3449
|1 Тайваньский доллар
|0.0555
|1 Таджикский сомони
|0.1805
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0631
|100 Японских йен
|1.5185
|1 Новозеландский доллар
|1.1548
|Золото (1 унция)
|2075.7510
|Серебро (1 унция)
|26.2988
|Платина (1 унция)
|1421.1745
|Палладий (1 унция)
|1586.2020
Günel AbbasovaАвтор новости
Поделиться в Facebook