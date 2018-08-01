 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.08.2018)

    Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

    Как сообщает Report, курс евро упал на 0,34%, до 1,9853 маната, а курс рубля - на 0,37%, до 0,0272 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7000
    1 Евро 1.9853
    1 Российский рубль 0.0272
    1 Австралийский доллар 1.2603
    1 Аргентинское песо 0.0620
    1 Белорусский рубль 0.8575
    1 Бразильский реал 0.4525
    1 Дирхам ОАЭ 0.4628
    1 Южноафриканский рэнд 0.1277
    100 Вон Республики Корея 0.1517
    1 Чешская крона 0.0776
    100 Чилийских песо 0.2670
    1 Китайский юань 0.2492
    1 Датская крона 0.2665
    1 Грузинский лари 0.6942
    1 Гонконгский доллар 0.2166
    1 Индийская рупия 0.0248
    1 Английский фунт стерлингов 2.2276
    100 Индонезийских рупий 0.0118
    100 Иранских риалов 0.0039
    1 Шведская крона 0.1932
    1 Швейцарский франк 1.7121
    1 Израильский шекель 0.4627
    1 Канадский доллар 1.3058
    1 Кувейтский динар 5.6147
    1 Казахстанский тенге 0.0049
    1 Киргизский сом 0.0250
    100 Ливанских фунтов 0.1119
    1 Малазийский ринггит 0.4180
    1 Мексиканское песо 0.0911
    1 Молдавский лей 0.1029
    1 Египетский фунт 0.0952
    1 Норвежская крона 0.2082
    100 Узбекских сум 0.0217
    1 Польский злотый 0.4645
    1 Сингапурский доллар 1.2478
    1 Саудовский риал 0.4533
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.3883
    1 Турецкая лира 0.3449
    1 Тайваньский доллар 0.0555
    1 Таджикский сомони 0.1805
    1 Новый туркменский манат 0.4857
    1 Украинская гривна 0.0631
    100 Японских йен 1.5185
    1 Новозеландский доллар 1.1548
    Золото (1 унция) 2075.7510
    Серебро (1 унция) 26.2988
    Платина (1 унция) 1421.1745
    Палладий (1 унция) 1586.2020
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi