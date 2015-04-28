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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.04.2015)

    1 доллар - 1,0498 манат

    Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.0498
    1 Евро 1.1419
    1 Российский рубль 0.0203
    1 Австралийский доллар 0.8256
    1 Аргентинское песо 0.1178
    100 Белорусских рублей 0.0073
    1 Бразильский реал 0.3599
    1 Дирхам ОАЭ 0.2858
    1 Южноафриканский рэнд 0.0873
    100 Вон Республики Корея 0.0981
    1 Чешская крона 0.0415
    100 Чилийских песо 0.1719
    1 Китайский юань 0.1691
    1 Датская крона 0.1530
    1 Грузинский лари 0.4585
    1 Гонконгский доллар 0.1355
    1 Индийская рупия 0.0166
    1 Английский фунт стерлингов 1.5987
    100 Индонезийских рупий 0.0081
    100 Иранских риалов 0.0038
    1 Шведская крона 0.1219
    1 Швейцарский франк 1.0997
    1 Израильский шекель 0.2699
    1 Канадский доллар 0.8675
    1 Кувейтский динар 3.4754
    1 Казахстанский тенге 0.0056
    1 Киргизский сом 0.0175
    100 Ливанских фунтов 0.0698
    1 Малазийский ринггит 0.2951
    1 Мексиканское песо 0.0683
    1 Молдавский лей 0.0580
    1 Египетский фунт 0.1376
    1 Норвежская крона 0.1357
    100 Узбекских сум 0.0418
    1 Польский злотый 0.2863
    1 Сингапурский доллар 0.7898
    1 Саудовский риял 0.2799
    1 СДР (спец. права заимствования) 1.4573
    1 Турецкая лира 0.3916
    1 Тайваньский доллар 0.0344
    1 Таджикский сомони 0.1711
    1 Новый туркменский манат 0.2999
    1 Украинская гривна 0.0457
    100 Японских йен 0.8816
    1 Новозеландский доллар 0.8006
    Золото (1 унция) 1259,7600
    Серебро (1 унция) 17,1537
    Платина (1 унция) 1181,0250
    Палладий (1 унция) 814,6448
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