Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.04.2015)

28 апреля, 2015 09:55

Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ Валюта Курс 1 Доллар США 1.0498 1 Евро 1.1419 1 Российский рубль 0.0203 1 Австралийский доллар 0.8256 1 Аргентинское песо 0.1178 100 Белорусских рублей 0.0073 1 Бразильский реал 0.3599 1 Дирхам ОАЭ 0.2858 1 Южноафриканский рэнд 0.0873 100 Вон Республики Корея 0.0981 1 Чешская крона 0.0415 100 Чилийских песо 0.1719 1 Китайский юань 0.1691 1 Датская крона 0.1530 1 Грузинский лари 0.4585 1 Гонконгский доллар 0.1355 1 Индийская рупия 0.0166 1 Английский фунт стерлингов 1.5987 100 Индонезийских рупий 0.0081 100 Иранских риалов 0.0038 1 Шведская крона 0.1219 1 Швейцарский франк 1.0997 1 Израильский шекель 0.2699 1 Канадский доллар 0.8675 1 Кувейтский динар 3.4754 1 Казахстанский тенге 0.0056 1 Киргизский сом 0.0175 100 Ливанских фунтов 0.0698 1 Малазийский ринггит 0.2951 1 Мексиканское песо 0.0683 1 Молдавский лей 0.0580 1 Египетский фунт 0.1376 1 Норвежская крона 0.1357 100 Узбекских сум 0.0418 1 Польский злотый 0.2863 1 Сингапурский доллар 0.7898 1 Саудовский риял 0.2799 1 СДР (спец. права заимствования) 1.4573 1 Турецкая лира 0.3916 1 Тайваньский доллар 0.0344 1 Таджикский сомони 0.1711 1 Новый туркменский манат 0.2999 1 Украинская гривна 0.0457 100 Японских йен 0.8816 1 Новозеландский доллар 0.8006 Золото (1 унция) 1259,7600 Серебро (1 унция) 17,1537 Платина (1 унция) 1181,0250 Палладий (1 унция) 814,6448