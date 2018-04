Exchange Rates of Central Bank of Azerbaijan (28.04.2015)

28 April, 2015 10:04

Baku. 28 April. REPORT.AZ/ 1 USD 1.0498 AZN 1 EUR 1.1419 AZN 1 RUR 0.0203 AZN 1 AUD 0.8256 AZN 1 ARS 0.1178 AZN 100 BYR 0.0073 AZN 1 BRL 0.3599 AZN 1 AED 0.2858 AZN 1 ZAR 0.0873 AZN 100 KRW 0.0981 AZN 1 CZK 0.0415 AZN 100 CLP 0.1719 AZN 1 CNY 0.1691AZN 1 DKK 0.1530 AZN 1 GEL 0.4585AZN 1 HKD 0.1355AZN 1 INR 0.0166AZN 1 GBP 1.5987AZN 100 IDR 0.0081AZN 100 IRR 0.0038 AZN 1 SEK 0.1219AZN 1 CHF 1.0997AZN 1 ILS 0.2699AZN 1 CAD 0.8675AZN 1 KWD 3.4754AZN 1 KZT 0.0056AZN 1 KGS 0.0175AZN 100 LBP 0.0698AZN 1 MYR 0.2951AZN 1 MXN 0.0683AZN 1 MDL 0.0580AZN 1 EGP 0.1376AZN 1 NOK 0.1357AZN 100 UZS 0.0418 AZN 1 PLN 0.2863 AZN 1 SGD 0.7898AZN 1 SAR 0.2799 AZN 1 SDR 1.4573 AZN 1 TRY 0.3916 AZN 1 TWD 0.0344 AZN 1 TJS 0.1711AZN 1 TMT 0.2999 AZN 1 UAH 0.0457 AZN 100 JPY 0.8816AZN 1 NZD 0.8006AZN 1 XAU 1259.7600 AZN 1 XAG 17.1537 AZN 1 XPT 1181.0250 AZN 1 XPD 814.6448 AZN