Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.04.2015)

27 апреля, 2015 09:59

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Валюта Курс 1 Доллар США 1.0499 1 Евро 1.1396 1 Российский рубль 0.0206 1 Австралийский доллар 0.8204 1 Аргентинское песо 0.1179 100 Белорусских рублей 0.0074 1 Бразильский реал 0.3555 1 Дирхам ОАЭ 0.2858 1 Южноафриканский рэнд 0.0867 100 Вон Республики Корея 0.0977 1 Чешская крона 0.0415 100 Чилийских песо 0.1713 1 Китайский юань 0.1694 1 Датская крона 0.1527 1 Грузинский лари 0.4605 1 Гонконгский доллар 0.1355 1 Индийская рупия 0.0165 1 Английский фунт стерлингов 1.5930 100 Индонезийских рупий 0.0081 100 Иранских риалов 0.0038 1 Шведская крона 0.1214 1 Швейцарский франк 1.0997 1 Израильский шекель 0.2684 1 Канадский доллар 0.8631 1 Кувейтский динар 3.4705 1 Казахстанский тенге 0.0056 1 Киргизский сом 0.0172 100 Ливанских фунтов 0.0697 1 Малазийский ринггит 0.2946 1 Мексиканское песо 0.0683 1 Молдавский лей 0.0568 1 Египетский фунт 0.1376 1 Норвежская крона 0.1346 100 Узбекских сум 0.0419 1 Польский злотый 0.2821 1 Сингапурский доллар 0.7879 1 Саудовский риял 0.2800 1 СДР (спец. права заимствования) 1.4557 1 Турецкая лира 0.3857 1 Тайваньский доллар 0.0343 1 Таджикский сомони 0.1711 1 Новый туркменский манат 0.3000 1 Украинская гривна 0.0457 100 Японских йен 0.8828 1 Новозеландский доллар 0.7994 Золото (1 унция) 1242,0317 Серебро (1 унция) 16,5884 Платина (1 унция) 1184,2872 Палладий (1 унция) 812,6226