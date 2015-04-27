Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.04.2015)

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.0499
|1 Евро
|1.1396
|1 Российский рубль
|0.0206
|1 Австралийский доллар
|0.8204
|1 Аргентинское песо
|0.1179
|100 Белорусских рублей
|0.0074
|1 Бразильский реал
|0.3555
|1 Дирхам ОАЭ
|0.2858
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0867
|100 Вон Республики Корея
|0.0977
|1 Чешская крона
|0.0415
|100 Чилийских песо
|0.1713
|1 Китайский юань
|0.1694
|1 Датская крона
|0.1527
|1 Грузинский лари
|0.4605
|1 Гонконгский доллар
|0.1355
|1 Индийская рупия
|0.0165
|1 Английский фунт стерлингов
|1.5930
|100 Индонезийских рупий
|0.0081
|100 Иранских риалов
|0.0038
|1 Шведская крона
|0.1214
|1 Швейцарский франк
|1.0997
|1 Израильский шекель
|0.2684
|1 Канадский доллар
|0.8631
|1 Кувейтский динар
|3.4705
|1 Казахстанский тенге
|0.0056
|1 Киргизский сом
|0.0172
|100 Ливанских фунтов
|0.0697
|1 Малазийский ринггит
|0.2946
|1 Мексиканское песо
|0.0683
|1 Молдавский лей
|0.0568
|1 Египетский фунт
|0.1376
|1 Норвежская крона
|0.1346
|100 Узбекских сум
|0.0419
|1 Польский злотый
|0.2821
|1 Сингапурский доллар
|0.7879
|1 Саудовский риял
|0.2800
|1 СДР (спец. права заимствования)
|1.4557
|1 Турецкая лира
|0.3857
|1 Тайваньский доллар
|0.0343
|1 Таджикский сомони
|0.1711
|1 Новый туркменский манат
|0.3000
|1 Украинская гривна
|0.0457
|100 Японских йен
|0.8828
|1 Новозеландский доллар
|0.7994
|Золото (1 унция)
|1242,0317
|Серебро (1 унция)
|16,5884
|Платина (1 унция)
|1184,2872
|Палладий (1 унция)
|812,6226
Tural İbadlıАвтор новости
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