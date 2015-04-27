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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.04.2015)

    1 доллар - 1,0499 манат

    Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.0499
    1 Евро 1.1396
    1 Российский рубль 0.0206
    1 Австралийский доллар 0.8204
    1 Аргентинское песо 0.1179
    100 Белорусских рублей 0.0074
    1 Бразильский реал 0.3555
    1 Дирхам ОАЭ 0.2858
    1 Южноафриканский рэнд 0.0867
    100 Вон Республики Корея 0.0977
    1 Чешская крона 0.0415
    100 Чилийских песо 0.1713
    1 Китайский юань 0.1694
    1 Датская крона 0.1527
    1 Грузинский лари 0.4605
    1 Гонконгский доллар 0.1355
    1 Индийская рупия 0.0165
    1 Английский фунт стерлингов 1.5930
    100 Индонезийских рупий 0.0081
    100 Иранских риалов 0.0038
    1 Шведская крона 0.1214
    1 Швейцарский франк 1.0997
    1 Израильский шекель 0.2684
    1 Канадский доллар 0.8631
    1 Кувейтский динар 3.4705
    1 Казахстанский тенге 0.0056
    1 Киргизский сом 0.0172
    100 Ливанских фунтов 0.0697
    1 Малазийский ринггит 0.2946
    1 Мексиканское песо 0.0683
    1 Молдавский лей 0.0568
    1 Египетский фунт 0.1376
    1 Норвежская крона 0.1346
    100 Узбекских сум 0.0419
    1 Польский злотый 0.2821
    1 Сингапурский доллар 0.7879
    1 Саудовский риял 0.2800
    1 СДР (спец. права заимствования) 1.4557
    1 Турецкая лира 0.3857
    1 Тайваньский доллар 0.0343
    1 Таджикский сомони 0.1711
    1 Новый туркменский манат 0.3000
    1 Украинская гривна 0.0457
    100 Японских йен 0.8828
    1 Новозеландский доллар 0.7994
    Золото (1 унция) 1242,0317
    Серебро (1 унция) 16,5884
    Платина (1 унция) 1184,2872
    Палладий (1 унция) 812,6226
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