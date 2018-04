Exchange Rates of Central Bank of Azerbaijan (27.04.2015)

27 April, 2015 10:06

Baku. 27 April. REPORT.AZ/ 1 USD 1.0499 AZN 1 EUR 1.1396 AZN 1 RUR 0.0206 AZN 1 AUD 0.8204 AZN 1 ARS 0.1179 AZN 100 BYR 0.0074 AZN 1 BRL 0.3555 AZN 1 AED 0.2858 AZN 1 ZAR 0.0867 AZN 100 KRW 0.0977 AZN 1 CZK 0.0415 AZN 100 CLP 0.1713 AZN 1 CNY 0.1694AZN 1 DKK 0.1527 AZN 1 GEL 0.4605AZN 1 HKD 0.1355AZN 1 INR 0.0165AZN 1 GBP 1.5930AZN 100 IDR 0.0081AZN 100 IRR 0.0038 AZN 1 SEK 0.1214AZN 1 CHF 1.0997AZN 1 ILS 0.2684AZN 1 CAD 0.8631AZN 1 KWD 3.4705AZN 1 KZT 0.0056AZN 1 KGS 0.0172AZN 100 LBP 0.0697AZN 1 MYR 0.2946AZN 1 MXN 0.0683AZN 1 MDL 0.0568AZN 1 EGP 0.1376AZN 1 NOK 0.1346AZN 100 UZS 0.0419 AZN 1 PLN 0.2821 AZN 1 SGD 0.7879AZN 1 SAR 0.2800 AZN 1 SDR 1.4557 AZN 1 TRY 0.3857 AZN 1 TWD 0.0343 AZN 1 TJS 0.1711AZN 1 TMT 0.3000 AZN 1 UAH 0.0457 AZN 100 JPY 0.8828AZN 1 NZD 0.7994 AZN 1 XAU 1242.0317 AZN 1 XAG 16.5884 AZN 1 XPT 1184.2872 AZN 1 XPD 812.6226 AZN