Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.04.2015)

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.0506
|1 Евро
|1.1269
|1 Российский рубль
|0.0197
|1 Австралийский доллар
|0.8084
|1 Аргентинское песо
|0.1185
|100 Белорусских рублей
|0.0074
|1 Бразильский реал
|0.3464
|1 Дирхам ОАЭ
|0.2860
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0865
|100 Вон Республики Корея
|0.0969
|1 Чешская крона
|0.0411
|100 Чилийских песо
|0.1705
|1 Китайский юань
|0.1694
|1 Датская крона
|0.1510
|1 Грузинский лари
|0.4651
|1 Гонконгский доллар
|0.1356
|1 Индийская рупия
|0.0167
|1 Английский фунт стерлингов
|1.5638
|100 Индонезийских рупий
|0.0081
|100 Иранских риалов
|0.0038
|1 Шведская крона
|0.1205
|1 Швейцарский франк
|1.0976
|1 Израильский шекель
|0.2667
|1 Канадский доллар
|0.8567
|1 Кувейтский динар
|3.4750
|1 Казахстанский тенге
|0.0056
|1 Киргизский сом
|0.0166
|100 Ливанских фунтов
|0.0697
|1 Малазийский ринггит
|0.2883
|1 Мексиканское песо
|0.0679
|1 Молдавский лей
|0.0580
|1 Египетский фунт
|0.1377
|1 Норвежская крона
|0.1330
|100 Узбекских сум
|0.0419
|1 Польский злотый
|0.2828
|1 Сингапурский доллар
|0.7779
|1 Саудовский риял
|0.2801
|1 СДР (спец. права заимствования)
|1.4508
|1 Турецкая лира
|0.3897
|1 Тайваньский доллар
|0.0338
|1 Таджикский сомони
|0.1712
|1 Новый туркменский манат
|0.3003
|1 Украинская гривна
|0.0460
|100 Японских йен
|0.8798
|1 Новозеландский доллар
|0.8028
|Золото (1 унция)
|1257,0429
|Серебро (1 унция)
|16,8096
|Платина (1 унция)
|1208,1900
|Палладий (1 унция)
|812,1138
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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