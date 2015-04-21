Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.04.2015)

21 апреля, 2015 10:04

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ Валюта Курс 1 Доллар США 1.0506 1 Евро 1.1269 1 Российский рубль 0.0197 1 Австралийский доллар 0.8084 1 Аргентинское песо 0.1185 100 Белорусских рублей 0.0074 1 Бразильский реал 0.3464 1 Дирхам ОАЭ 0.2860 1 Южноафриканский рэнд 0.0865 100 Вон Республики Корея 0.0969 1 Чешская крона 0.0411 100 Чилийских песо 0.1705 1 Китайский юань 0.1694 1 Датская крона 0.1510 1 Грузинский лари 0.4651 1 Гонконгский доллар 0.1356 1 Индийская рупия 0.0167 1 Английский фунт стерлингов 1.5638 100 Индонезийских рупий 0.0081 100 Иранских риалов 0.0038 1 Шведская крона 0.1205 1 Швейцарский франк 1.0976 1 Израильский шекель 0.2667 1 Канадский доллар 0.8567 1 Кувейтский динар 3.4750 1 Казахстанский тенге 0.0056 1 Киргизский сом 0.0166 100 Ливанских фунтов 0.0697 1 Малазийский ринггит 0.2883 1 Мексиканское песо 0.0679 1 Молдавский лей 0.0580 1 Египетский фунт 0.1377 1 Норвежская крона 0.1330 100 Узбекских сум 0.0419 1 Польский злотый 0.2828 1 Сингапурский доллар 0.7779 1 Саудовский риял 0.2801 1 СДР (спец. права заимствования) 1.4508 1 Турецкая лира 0.3897 1 Тайваньский доллар 0.0338 1 Таджикский сомони 0.1712 1 Новый туркменский манат 0.3003 1 Украинская гривна 0.0460 100 Японских йен 0.8798 1 Новозеландский доллар 0.8028 Золото (1 унция) 1257,0429 Серебро (1 унция) 16,8096 Платина (1 унция) 1208,1900 Палладий (1 унция) 812,1138