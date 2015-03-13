Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.03.2015)

Баку. 13 марта. REPORT.AZ/
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.0489
|1 Евро
|1.1123
|1 Российский рубль
|0.0171
|1 Австралийский доллар
|0.8046
|1 Аргентинское песо
|0.1195
|100 Белорусских рублей
|0.0070
|1 Бразильский реал
|0.3307
|1 Дирхам ОАЭ
|0.2856
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0852
|100 Вон Республики Корея
|0.0930
|1 Чешская крона
|0.0407
|100 Чилийских песо
|0.1653
|1 Китайский юань
|0.1676
|1 Датская крона
|0.1491
|1 Грузинский лари
|0.4823
|1 Гонконгский доллар
|0.1351
|1 Индийская рупия
|0.0168
|1 Английский фунт стерлингов
|1.5588
|100 Индонезийских рупий
|0.0079
|100 Иранских риалов
|0.0038
|1 Шведская крона
|0.1218
|1 Швейцарский франк
|1.0434
|1 Израильский шекель
|0.2619
|1 Канадский доллар
|0.8243
|1 Кувейтский динар
|3.4997
|1 Казахстанский тенге
|0.0057
|1 Киргизский сом
|0.0169
|100 Ливанских фунтов
|0.0698
|1 Малазийский ринггит
|0.2838
|1 Мексиканское песо
|0.0681
|1 Молдавский лей
|0.0575
|1 Египетский фунт
|0.1375
|1 Норвежская крона
|0.1290
|100 Узбекских сум
|0.0424
|1 Польский злотый
|0.2682
|1 Сингапурский доллар
|0.7565
|1 Саудовский риял
|0.2797
|1 СДР (спец. права заимствования)
|1.4434
|1 Турецкая лира
|0.4042
|1 Тайваньский доллар
|0.0332
|1 Таджикский сомони
|0.1898
|1 Новый туркменский манат
|0.2997
|1 Украинская гривна
|0.0484
|100 Японских йен
|0.8635
|1 Новозеландский доллар
|0.7728
|Золото (1 унция)
|1208,5950
|Серебро (1 унция)
|16,3733
|Платина (1 унция)
|1172,6702
|Палладий (1 унция)
|827,5821
Tural İbadlıАвтор новости
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