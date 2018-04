Exchange Rates of Central Bank of Azerbaijan (13.03.2015)

13 March, 2015 10:32

Baku. 13 March. REPORT.AZ/ 1 USD 1.0489 AZN 1 EUR 1.1123 AZN 1 RUR 0.0171 AZN 1 AUD 0.8046 AZN 1 ARS 0.1195 AZN 100 BYR 0.0070 AZN 1 BRL 0.3307 AZN 1 AED 0.2856 AZN 1 ZAR 0.0852 AZN 100 KRW 0.0930 AZN 1 CZK 0.0407 AZN 100 CLP 0.1653 AZN 1 CNY 0.1676AZN 1 DKK 0.1491 AZN 1 GEL 0.4823AZN 1 HKD 0.1351AZN 1 INR 0.0168AZN 1 GBP 1.5588AZN 100 IDR 0.0079AZN 100 IRR 0.0038 AZN 1 SEK 0.1218AZN 1 CHF 1.0434AZN 1 ILS 0.2619AZN 1 CAD 0.8243AZN 1 KWD 3.4997AZN 1 KZT 0.0057 AZN 1 KGS 0.0169AZN 100 LBP 0.0698 AZN 1 MYR 0.2838AZN 1 MXN 0.0681AZN 1 MDL 0.0575AZN 1 EGP 0.1375 AZN 1 NOK 0.1290AZN 100 UZS 0.0424 AZN 1 PLN 0.2682 AZN 1 SGD 0.7565AZN 1 SAR 0.2797 AZN 1 SDR 1.4434 AZN 1 TRY 0.4042AZN 1 TWD 0.0332 AZN 1 TJS 0.1898AZN 1 TMT 0.2997 AZN 1 UAH 0.0484 AZN 100 JPY 0.8635AZN 1 NZD 0.7728AZN 1 XAU 1208.5950 AZN 1 XAG 16.3733 AZN 1 XPT 1172.6702 AZN 1 XPD 827.5821 AZN