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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.09.2015)

    1 доллар США - 1,0483 манат

    Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара повысился на 0,01% и составил 1,0483 манат.

    Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,23% - до 1,1717 маната.

    Курс рубля по отношению к манату повысился на 1,31% - до 0,0154 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.0483
    1 Евро 1.1717
    1 Российский рубль 0.0154
    1 Австралийский доллар 0.7395
    1 Аргентинское песо 0.1123
    100 Белорусских рублей 0.0059
    1 Бразильский реал 0.2745
    1 Дирхам ОАЭ 0.2854
    1 Южноафриканский рэнд 0.0772
    100 Вон Республики Корея 0.0880
    1 Чешская крона 0.0433
    100 Чилийских песо 0.1517
    1 Китайский юань 0.1645
    1 Датская крона 0.1570
    1 Грузинский лари 0.4409
    1 Гонконгский доллар 0.1353
    1 Индийская рупия 0.0158
    1 Английский фунт стерлингов 1.6141
    100 Индонезийских рупий 0.0074
    100 Иранских риалов 0.0035
    1 Шведская крона 0.1245
    1 Швейцарский франк 1.0700
    1 Израильский шекель 0.2687
    1 Канадский доллар 0.7951
    1 Кувейтский динар 3.4687
    1 Казахстанский тенге 0.0043
    1 Киргизский сом 0.0167
    100 Ливанских фунтов 0.0694
    1 Малазийский ринггит 0.2420
    1 Мексиканское песо 0.0625
    1 Молдавский лей 0.0545
    1 Египетский фунт 0.1339
    1 Норвежская крона 0.1272
    100 Узбекских сум 0.0402
    1 Польский злотый 0.2772
    1 Сингапурский доллар 0.7415
    1 Саудовский риял 0.2796
    1 СДР (спец. права заимствования) 1.4711
    1 Турецкая лира 0.3495
    1 Тайваньский доллар 0.0322
    1 Таджикский сомони 0.1648
    1 Новый туркменский манат 0.2995
    1 Украинская гривна 0.0460
    100 Японских йен 0.8710
    1 Новозеландский доллар 0.6690
    Золото (1 унция) 1175,3015
    Серебро (1 унция) 15,5358
    Платина (1 унция) 1046,2034
    Палладий (1 унция) 623,7385
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