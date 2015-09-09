Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.09.2015)

Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара повысился на 0,01% и составил 1,0483 манат.

Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,23% - до 1,1717 маната.

Курс рубля по отношению к манату повысился на 1,31% - до 0,0154 маната.