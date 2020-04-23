​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.04.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,31% - до 1,8386 маната, курс рубля вырос на 1,82% - до 0,0224 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.8386
|1 Российский рубль
|0.0224
|1 Австралийский доллар
|1.0735
|1 Аргентинское песо
|0.0257
|1 Белорусский рубль
|0.6836
|1 Бразильский реал
|0.3115
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0896
|100 Вон Республики Корея
|0.1380
|1 Чешская крона
|0.0666
|100 Чилийских песо
|0.1983
|1 Китайский юань
|0.2399
|1 Датская крона
|0.2465
|1 Грузинский лари
|0.5346
|1 Гонконгский доллар
|0.2193
|1 Индийская рупия
|0.0223
|1 Британский фунт стерлингов
|2.0975
|100 Индонезийских рупий
|0.0109
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1683
|1 Швейцарский франк
|1.7485
|1 Израильский шекель
|0.4798
|1 Канадский доллар
|1.2011
|1 Кувейтский динар
|5.4576
|1 Казахстанский тенге
|0.0039
|1 Киргизский сом
|0.0211
|100 Ливанских фунтов
|0.1118
|1 Малазийский ринггит
|0.3896
|1 Мексиканское песо
|0.0696
|1 Молдавский лей
|0.0933
|1 Египетский фунт
|0.1079
|1 Норвежская крона
|0.1586
|100 Узбекских сум
|0.0168
|1 Польский злотый
|0.4040
|1 Сингапурский доллар
|1.1924
|1 Саудовский риал
|0.4514
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3173
|1 Турецкая лира
|0.2436
|1 Тайваньский доллар
|0.0565
|1 Таджикский сомони
|0.1659
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0630
|100 Японских йен
|1.5772
|1 Новозеландский доллар
|1.0115
|Золото (1 унция)
|2913.1455
|Серебро (1 унция)
|25.8965
|Платина (1 унция)
|1298.0180
|Палладий (1 унция)
|3308.1575