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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.04.2020)

​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.04.2020)

© Report.az

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. 

Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,31% - до 1,8386 маната, курс рубля вырос на 1,82% - до 0,0224 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.8386
1 Российский рубль 0.0224
1 Австралийский доллар 1.0735
1 Аргентинское песо 0.0257
1 Белорусский рубль 0.6836
1 Бразильский реал 0.3115
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.0896
100 Вон Республики Корея 0.1380
1 Чешская крона 0.0666
100 Чилийских песо 0.1983
1 Китайский юань 0.2399
1 Датская крона 0.2465
1 Грузинский лари 0.5346
1 Гонконгский доллар 0.2193
1 Индийская рупия 0.0223
1 Британский фунт стерлингов 2.0975
100 Индонезийских рупий 0.0109
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1683
1 Швейцарский франк 1.7485
1 Израильский шекель 0.4798
1 Канадский доллар 1.2011
1 Кувейтский динар 5.4576
1 Казахстанский тенге 0.0039
1 Киргизский сом 0.0211
100 Ливанских фунтов 0.1118
1 Малазийский ринггит 0.3896
1 Мексиканское песо 0.0696
1 Молдавский лей 0.0933
1 Египетский фунт 0.1079
1 Норвежская крона 0.1586
100 Узбекских сум 0.0168
1 Польский злотый 0.4040
1 Сингапурский доллар 1.1924
1 Саудовский риал 0.4514
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3173
1 Турецкая лира 0.2436
1 Тайваньский доллар 0.0565
1 Таджикский сомони 0.1659
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0630
100 Японских йен 1.5772
1 Новозеландский доллар 1.0115
Золото (1 унция) 2913.1455
Серебро (1 унция) 25.8965
Платина (1 унция) 1298.0180
Палладий (1 унция) 3308.1575
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