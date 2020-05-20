Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.05.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,28%- до 1,8600 маната, курс рубля - на 0,43% - до 0,0235 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.8600
|1 Российский рубль
|0.0235
|1 Австралийский доллар
|1.1127
|1 Аргентинское песо
|0.0250
|1 Белорусский рубль
|0.7045
|1 Бразильский реал
|0.2954
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0929
|100 Вон Республики Корея
|0.1382
|1 Чешская крона
|0.0677
|100 Чилийских песо
|0.2078
|1 Китайский юань
|0.2392
|1 Датская крона
|0.2495
|1 Грузинский лари
|0.5306
|1 Гонконгский доллар
|0.2193
|1 Индийская рупия
|0.0224
|1 Британский фунт стерлингов
|2.0844
|100 Индонезийских рупий
|0.0116
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1758
|1 Швейцарский франк
|1.7527
|1 Израильский шекель
|0.4838
|1 Канадский доллар
|1.2204
|1 Кувейтский динар
|5.5046
|1 Казахстанский тенге
|0.0041
|1 Киргизский сом
|0.0223
|100 Ливанских фунтов
|0.1121
|1 Малазийский ринггит
|0.3904
|1 Мексиканское песо
|0.0720
|1 Молдавский лей
|0.0958
|1 Египетский фунт
|0.1077
|1 Норвежская крона
|0.1708
|100 Узбекских сум
|0.0168
|1 Польский злотый
|0.4092
|1 Сингапурский доллар
|1.1992
|1 Саудовский риал
|0.4526
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3213
|1 Турецкая лира
|0.2504
|1 Тайваньский доллар
|0.0567
|1 Таджикский сомони
|0.1656
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0640
|100 Японских йен
|1.5776
|1 Новозеландский доллар
|1.0378
|Золото (1 унция)
|2970.2995
|Серебро (1 унция)
|29.7442
|Платина (1 унция)
|1424.9400
|Палладий (1 унция)
|3472.3095