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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.05.2020)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.05.2020)

© Report

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,28%- до 1,8600 маната, курс рубля - на 0,43% - до 0,0235 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.8600
1 Российский рубль 0.0235
1 Австралийский доллар 1.1127
1 Аргентинское песо 0.0250
1 Белорусский рубль 0.7045
1 Бразильский реал 0.2954
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.0929
100 Вон Республики Корея 0.1382
1 Чешская крона 0.0677
100 Чилийских песо 0.2078
1 Китайский юань 0.2392
1 Датская крона 0.2495
1 Грузинский лари 0.5306
1 Гонконгский доллар 0.2193
1 Индийская рупия 0.0224
1 Британский фунт стерлингов 2.0844
100 Индонезийских рупий 0.0116
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1758
1 Швейцарский франк 1.7527
1 Израильский шекель 0.4838
1 Канадский доллар 1.2204
1 Кувейтский динар 5.5046
1 Казахстанский тенге 0.0041
1 Киргизский сом 0.0223
100 Ливанских фунтов 0.1121
1 Малазийский ринггит 0.3904
1 Мексиканское песо 0.0720
1 Молдавский лей 0.0958
1 Египетский фунт 0.1077
1 Норвежская крона 0.1708
100 Узбекских сум 0.0168
1 Польский злотый 0.4092
1 Сингапурский доллар 1.1992
1 Саудовский риал 0.4526
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3213
1 Турецкая лира 0.2504
1 Тайваньский доллар 0.0567
1 Таджикский сомони 0.1656
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0640
100 Японских йен 1.5776
1 Новозеландский доллар 1.0378
Золото (1 унция) 2970.2995
Серебро (1 унция) 29.7442
Платина (1 унция) 1424.9400
Палладий (1 унция) 3472.3095
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