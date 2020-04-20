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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.04.2020)

​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.04.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. 

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,02% - до 1,8482 маната, курс рубля упал на 1,72% - до 0,0228 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.8482
1 Российский рубль 0.0228
1 Австралийский доллар 1.0809
1 Аргентинское песо 0.0258
1 Белорусский рубль 0.6965
1 Бразильский реал 0.3248
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.0904
100 Вон Республики Корея 0.1396
1 Чешская крона 0.0679
100 Чилийских песо 0.1991
1 Китайский юань 0.2402
1 Датская крона 0.2478
1 Грузинский лари 0.5381
1 Гонконгский доллар 0.2193
1 Индийская рупия 0.0222
1 Британский фунт стерлингов 2.1216
100 Индонезийских рупий 0.0110
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1701
1 Швейцарский франк 1.7573
1 Израильский шекель 0.4737
1 Канадский доллар 1.2087
1 Кувейтский динар 5.4525
1 Казахстанский тенге 0.0040
1 Киргизский сом 0.0208
100 Ливанских фунтов 0.1127
1 Малазийский ринггит 0.3881
1 Мексиканское песо 0.0706
1 Молдавский лей 0.0956
1 Египетский фунт 0.1080
1 Норвежская крона 0.1634
100 Узбекских сум 0.0168
1 Польский злотый 0.4085
1 Сингапурский доллар 1.1963
1 Саудовский риал 0.4525
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3165
1 Турецкая лира 0.2458
1 Тайваньский доллар 0.0566
1 Таджикский сомони 0.1659
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0628
100 Японских йен 1.5769
1 Новозеландский доллар 1.0295
Золото (1 унция) 2861.0660
Серебро (1 унция) 25.9463
Платина (1 унция) 1324.0025
Палладий (1 унция) 3758.4450
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