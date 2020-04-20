​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.04.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,02% - до 1,8482 маната, курс рубля упал на 1,72% - до 0,0228 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.8482
|1 Российский рубль
|0.0228
|1 Австралийский доллар
|1.0809
|1 Аргентинское песо
|0.0258
|1 Белорусский рубль
|0.6965
|1 Бразильский реал
|0.3248
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0904
|100 Вон Республики Корея
|0.1396
|1 Чешская крона
|0.0679
|100 Чилийских песо
|0.1991
|1 Китайский юань
|0.2402
|1 Датская крона
|0.2478
|1 Грузинский лари
|0.5381
|1 Гонконгский доллар
|0.2193
|1 Индийская рупия
|0.0222
|1 Британский фунт стерлингов
|2.1216
|100 Индонезийских рупий
|0.0110
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1701
|1 Швейцарский франк
|1.7573
|1 Израильский шекель
|0.4737
|1 Канадский доллар
|1.2087
|1 Кувейтский динар
|5.4525
|1 Казахстанский тенге
|0.0040
|1 Киргизский сом
|0.0208
|100 Ливанских фунтов
|0.1127
|1 Малазийский ринггит
|0.3881
|1 Мексиканское песо
|0.0706
|1 Молдавский лей
|0.0956
|1 Египетский фунт
|0.1080
|1 Норвежская крона
|0.1634
|100 Узбекских сум
|0.0168
|1 Польский злотый
|0.4085
|1 Сингапурский доллар
|1.1963
|1 Саудовский риал
|0.4525
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3165
|1 Турецкая лира
|0.2458
|1 Тайваньский доллар
|0.0566
|1 Таджикский сомони
|0.1659
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0628
|100 Японских йен
|1.5769
|1 Новозеландский доллар
|1.0295
|Золото (1 унция)
|2861.0660
|Серебро (1 унция)
|25.9463
|Платина (1 унция)
|1324.0025
|Палладий (1 унция)
|3758.4450