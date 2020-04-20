​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.04.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,02% - до 1,8482 маната, курс рубля упал на 1,72% - до 0,0228 маната.