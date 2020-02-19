​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.02.2020)

По данным ЦБА, курс доллара США по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,31% - до 1,8355 маната, курс рубля - на 0,75% - до 0,0266 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.8355
|1 Российский рубль
|0.0266
|1 Австралийский доллар
|1.1382
|1 Аргентинское песо
|0.0276
|1 Белорусский рубль
|0.7715
|1 Бразильский реал
|0.3897
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1135
|100 Вон Республики Корея
|0.1427
|1 Чешская крона
|0.0735
|100 Чилийских песо
|0.2133
|1 Китайский юань
|0.2427
|1 Датская крона
|0.2457
|1 Грузинский лари
|0.5954
|1 Гонконгский доллар
|0.2188
|1 Индийская рупия
|0.0238
|1 Британский фунт стерлингов
|2.2103
|100 Индонезийских рупий
|0.0124
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1738
|1 Швейцарский франк
|1.7288
|1 Израильский шекель
|0.4968
|1 Канадский доллар
|1.2883
|1 Кувейтский динар
|5.5774
|1 Казахстанский тенге
|0.0045
|1 Киргизский сом
|0.0243
|100 Ливанских фунтов
|0.1122
|1 Малазийский ринггит
|0.4087
|1 Мексиканское песо
|0.0915
|1 Молдавский лей
|0.0962
|1 Египетский фунт
|0.1088
|1 Норвежская крона
|0.1824
|100 Узбекских сум
|0.0178
|1 Польский злотый
|0.4296
|1 Сингапурский доллар
|1.2217
|1 Саудовский риал
|0.4532
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3237
|1 Турецкая лира
|0.2801
|1 Тайваньский доллар
|0.0564
|1 Таджикский сомони
|0.1753
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0698
|100 Японских йен
|1.5450
|1 Новозеландский доллар
|1.0867
|Золото (1 унция)
|2723.3065
|Серебро (1 унция)
|31.0220
|Платина (1 унция)
|1700.1275
|Палладий (1 унция)
|4643.2270