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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.02.2020)

​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.02.2020)
© Pexels.com

По данным ЦБА, курс доллара США по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. 

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,31% - до 1,8355 маната, курс рубля - на 0,75% - до 0,0266 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.8355
1 Российский рубль 0.0266
1 Австралийский доллар 1.1382
1 Аргентинское песо 0.0276
1 Белорусский рубль 0.7715
1 Бразильский реал 0.3897
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.1135
100 Вон Республики Корея 0.1427
1 Чешская крона 0.0735
100 Чилийских песо 0.2133
1 Китайский юань 0.2427
1 Датская крона 0.2457
1 Грузинский лари 0.5954
1 Гонконгский доллар 0.2188
1 Индийская рупия 0.0238
1 Британский фунт стерлингов 2.2103
100 Индонезийских рупий 0.0124
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1738
1 Швейцарский франк 1.7288
1 Израильский шекель 0.4968
1 Канадский доллар 1.2883
1 Кувейтский динар 5.5774
1 Казахстанский тенге 0.0045
1 Киргизский сом 0.0243
100 Ливанских фунтов 0.1122
1 Малазийский ринггит 0.4087
1 Мексиканское песо 0.0915
1 Молдавский лей 0.0962
1 Египетский фунт 0.1088
1 Норвежская крона 0.1824
100 Узбекских сум 0.0178
1 Польский злотый 0.4296
1 Сингапурский доллар 1.2217
1 Саудовский риал 0.4532
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3237
1 Турецкая лира 0.2801
1 Тайваньский доллар 0.0564
1 Таджикский сомони 0.1753
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0698
100 Японских йен 1.5450
1 Новозеландский доллар 1.0867
Золото (1 унция) 2723.3065
Серебро (1 унция) 31.0220
Платина (1 унция) 1700.1275
Палладий (1 унция) 4643.2270
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