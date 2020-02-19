​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.02.2020)

По данным ЦБА, курс доллара США по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,31% - до 1,8355 маната, курс рубля - на 0,75% - до 0,0266 маната.