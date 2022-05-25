Курс российского рубля в Азербайджане обновил рекорд за четыре года

Центральный банк Азербайджана впервые за четыре года установил официальный курс российского рубля выше 0,03 маната.

Центральный банк Азербайджана впервые за четыре года установил официальный курс российского рубля выше 0,03 маната.

Как сообщает Report, по сегодняшнему курсу 1 рубль равен 0,0307 маната.

Официальный курс рубля выше 3 гяпиков (0,0301 маната) в последний раз был установлен 6 марта 2018 года.

Отметим, что после российского военного вторжения в Украину национальная российская валюта резко обесценилась на фоне жестких санкций, введенных против этой страны. В результате применения инструментов административного контроля Банка России (Центробанка) и Министерства финансов рубль вернулся к довоенному уровню.