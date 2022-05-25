Курс российского рубля в Азербайджане обновил рекорд за четыре года

Центральный банк Азербайджана впервые за четыре года установил официальный курс российского рубля выше 0,03 маната.
Как сообщает Report, по сегодняшнему курсу 1 рубль равен 0,0307 маната.
Официальный курс рубля выше 3 гяпиков (0,0301 маната) в последний раз был установлен 6 марта 2018 года.
Отметим, что после российского военного вторжения в Украину национальная российская валюта резко обесценилась на фоне жестких санкций, введенных против этой страны. В результате применения инструментов административного контроля Банка России (Центробанка) и Министерства финансов рубль вернулся к довоенному уровню.