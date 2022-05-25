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Курс российского рубля в Азербайджане обновил рекорд за четыре года

Курс российского рубля в Азербайджане обновил рекорд за четыре года Центральный банк Азербайджана впервые за четыре года установил официальный курс российского рубля выше 0,03 маната.
Финансы
25 мая 2022 г. 10:21
Курс российского рубля в Азербайджане обновил рекорд за четыре года

Центральный банк Азербайджана впервые за четыре года установил официальный курс российского рубля выше 0,03 маната.

Как сообщает Report, по сегодняшнему курсу 1 рубль равен 0,0307 маната.

Официальный курс рубля выше 3 гяпиков (0,0301 маната) в последний раз был установлен 6 марта 2018 года.

Отметим, что после российского военного вторжения в Украину национальная российская валюта резко обесценилась на фоне жестких санкций, введенных против этой страны. В результате применения инструментов административного контроля Банка России (Центробанка) и Министерства финансов рубль вернулся к довоенному уровню.

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Версия на английском языке Exchange rate of Russian ruble exceeds AZN 0.03 in Azerbaijan after 4-year break
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda Rusiya rublunun məzənnəsi 4 illik fasilədən sonra 3 qəpiyi keçib

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