Курс фунта стерлингов упал до 32-летнего минимума

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ На мировом рынке фунт стерлингов по отношению к доллару упал до 32-летнего минимума - 1,1995 USD/GBP. Как сообщает Report со ссылкой на Bloomberg, причиной стали заявления премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о подготовке к выходу из Евросоюза для того, чтобы вернуть себе право контроля над границами и законами.

По информации Sunday Times, Т.Мэй вчера, 15 января, заявила, что они не допустят потока мигрантов в страну, а также будут добиваться отмены беспошлинной торговли с ЕС в целях заключения торговых сделок с другими странами. В результате фунт стерлингов по отношению к доллару упал на 1,6%. Отметим, что завтра, 17 января, премьер-министр объявит о планах по выходу из ЕС.

Аналитическая группа Report отмечат что прежний исторический минимум был зафиксирован на уровне 1,0790 USD/GBP, что ниже уровня февраля 1985 года (1,20 USD/GBP). 7 октября прошлого года на Forex по техническим причинам курс упал с 1,2630 до 1,1450, а затем стабилизировался в диапазоне 1,21-1,28 USD/GBP. Аналитики агентства прогнозируют падение курса фунта стерлингов ниже отметки 1,10 USD/GBP в 2017 году.