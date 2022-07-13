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Курс евро опустился ниже паритета к доллару впервые за последние 20 лет

Курс евро опустился ниже паритета к доллару впервые за последние 20 лет Курс евро опустился ниже доллара впервые за последние 20 лет, с паритета, установившегося только днем ранее.
Финансы
13 июля 2022 г. 18:02
Курс евро опустился ниже паритета к доллару впервые за последние 20 лет

Курс евро опустился ниже доллара впервые за последние 20 лет, с паритета, установившегося только днем ранее.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Reuters.

Евро упал на целых 0,4% до минимума в 0,9998 доллара. Это самый низкий уровень европейской валюты по отношению к американской с декабря 2002 года.

В целом в этом году евро потерял к доллару более 10% в этом году.

"Лимитирование расхода топлива, стагфляция, ожидаемая рецессия — все это причины для медвежьего тренда в отношении евро", — считают опрошенные агентством эксперты.

Эти же факторы затруднят Европейскому центральному банку (ЕЦБ) повышение процентных ставок, что еще больше увеличит разницу в процентных ставках с Соединенными Штатами. Падение евро только подпитывает рекордно высокую инфляцию, которую ЕЦБ пытается сдержать, говорится в материале.

С момента внедрения в 1999 году европейская валюта находилась ниже паритета к доллару очень непродолжительное время. Фактически, в последний раз это было между 1999 и 2002 годами, когда в октябре 2000 года он упал до рекордно низкого уровня в 0,82 доллара.

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