Курс доллара в России превысил 60 рублей

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Курс доллара в России превысил отметку в 60 рублей.

Как сообщает Report, за период с 18 января 2016 года, когда курс вырос до 85,75 RUB/USD, на фоне падения нефтяных цен и мер по регулированию финансовых рынков Банком России доллар обесценился на 31%.

Отметим, что доллар подорожал после заявлений о том, что Банк России в феврале может возобновить практику покупки валюты на рынке для изъятия дополнительных сверхдоходов бюджета из-за роста цены нефти.

Экономист Goldman Sachs Клеменс Граф считает это решение правильным, но преждевременным. Финансовые рынки могут посчитать это вмешательством на валютный рынок, что приведет к росту курса доллара и, как следствие, отклонению от инфляционных целей.

Напомним, что сейчас курс доллара в России равен 60,25 RUB/USD.