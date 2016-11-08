Курс доллара на аукционе вырос до 1,6781 маната

Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ Центробанк Азербайджана (ЦБА) 10 ноября предположительно установит официальный курс доллара на отметке 1,6781 AZN/USD. Как сообщили Report из банковских кругов, на сегодняшнем валютном аукционе курс на момент закрытия второго сеанса составил 1,6781 маната за доллар.

Отметим, что в последние дни ЦБА не проводит третий сеанс на аукционах, поэтому завтрашний курс, вероятнее всего, установится на этой отметке (если до вечера не состоится продажа валюты на межбанковском рынке). Это означает рост курса на 0,57%.

Напомним, что если завтрашний курс составит 1,6781 AZN/USD, это станет историческим максимумом в Азербайджане. Предыдущий рекорд зафиксирован сегодня (1,6686 AZN/USD).

Аналитики Report не исключают, что 10 ноября официальный курс превысит отметку 1,68 AZN/USD.