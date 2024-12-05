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Курс биткойна впервые в истории превысил 100 тыс. долларов

Курс биткойна впервые в истории превысил 100 тыс. долларов Курс биткойна впервые в истории поднялся выше 100 тыс. долларов.
Финансы
5 декабря 2024 г. 10:04
Курс биткойна впервые в истории превысил 100 тыс. долларов

Курс биткойна впервые в истории поднялся выше 100 тыс. долларов.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Coindesk.

Рост составил 4,5%.

Отметим, что после того, как Дональд Трамп одержал победу на президентских выборах в США, криптовалюта подорожала в 1,5 раза.

Последнее ралли биткойна спровоцировали сообщения СМИ о том, что Трамп планирует назначить главой Комиссии по ценным бумагам и биржам Пола Аткинса, известного сторонника криптовалют.

По данным MarketWatch, общая капитализация всех биткойнов в обращении оценивается в 2,04 трлн долларов.

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Версия на английском языке Bitcoin price exceeds $100,000 for first time in history

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