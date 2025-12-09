КТЖ планирует в 2026г выйти на IPO

Национальная компания "Казахстан темир жолы" (Казахстанские железные дороги, КТЖ) планирует провести первичное размещение (IPO) в 2026 году.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс-Казахстан" об этом сообщил управляющий директор по финансам КТЖ Даир Кушеров.

Ранее сообщалось, что КТЖ сотрудничает с Citigroup Inc., JPMorgan Chase & Co. и Societe Generale SA в рамках подготовки к IPO.