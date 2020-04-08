Крупнейшие банки России начинают выдачу беспроцентных кредитов бизнесу на выплату зарплат

Крупнейшие российские банки со среды начинают выдавать беспроцентные кредиты бизнесу для выплаты зарплат сотрудникам.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщал ранее секретариат первого вице-премьера Андрея Белоусова. При этом первые кредиты ВТБ, Сбербанк и МСП Банк (дочерняя структура Корпорации МСП) выдали еще на прошлой неделе.

Банк России направит 150 млрд рублей (свыше 1,9 млрд долларов США) на субсидирование процентной ставки Сбербанку, ВТБ, МСП Банку, Промсвязьбанку, Газпромбанку и банку "Открытие". В Минэкономразвития рассматривает возможность расширить список банков, которые смогут участвовать в программе.

Максимальная величина выдаваемых предпринимателям кредитов будет определяться исходя из численности занятых на предприятии и минимального размера оплаты труда в расчете на шесть месяцев, что позволит малому и микробизнесу иметь дополнительный зарплатный ресурс.

ВЭБ.РФ возьмет на себя 75% гарантийного покрытия. Предполагается, что эти средства покроют шестимесячный минимальный размер оплаты труда (МРОТ) 1,5 млн сотрудников.

По словам зампреда правления Сбербанка Анатолия Попова, кредит смогут получить только зарплатные клиенты банка, так как Сбербанк будет начислять МРОТ непосредственно сотрудникам кредитуемого предприятия. Кредит предприятие может взять максимум на год, при этом первые полгода ставка будет составлять 0%, далее ставка повысится до 4%. При этом в ВТБ максимальный срок кредита составит шесть месяцев с неизменной ставкой в 0%.

Спрос на беспроцентные кредиты бизнесу для выплаты зарплат есть и в других банках. Альфа-банк фиксирует повышенный спрос на этот кредитный продукт, но пока его не предоставляет. В Промсвязьбанке отмечали, что около 30% заявок по льготным продуктам на поддержку малого и среднего предпринимательства касаются беспроцентных займов на выплату зарплат.

Правительство РФ утвердило внесенные Минэкономразвития правила предоставления субсидий кредитным организациям на беспроцентные кредиты бизнесу для поддержки их зарплатных фондов, а также одобрило проект распоряжения о выделении на эти цели 2,6 млрд рублей (34,5 млн долларов США). Как пояснял глава Минэкономразвития Максим Решетников, деньги на субсидии будут выделены из резервного фонда.