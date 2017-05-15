Кредитный портфель Азербайджанского ипотечного фонда превысил 800 млн манатов

Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ По линии ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" (АИФ) до сегодняшнего дня выдано ипотечных кредитов на 800 152 760 манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на АИФ, ипотечные кредиты за счет средств госбюджета получили 19 112 человек.

Средний размер ипотечного кредита составил 41 866,51 манатов.

Напомним, что АИФ создан 18 августа прошлого года на базе Ипотечного фонда при Центробанке Азербайджана. Уставный капитал фонда равен 307,239 млн манатов.