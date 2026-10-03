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    Кредитные вложения в экономику Азербайджана выросли почти на 15%

    Финансы
    • 03 октября, 2026
    • 18:00
    Кредитные вложения в экономику Азербайджана выросли почти на 15%

    Объем кредитных вложений в экономику Азербайджана на 1 сентября текущего года составил 34,9 млрд манатов.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА), это на 2,1% больше по сравнению с 1 августа, на 9,2% больше по сравнению с началом года и на 14,5% - по сравнению с 1 сентября 2025 года.

    На долю частных банков пришлось 24,24 млрд манатов, или 69,5% кредитных вложений, что на 13,9% больше по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

    На отчетную дату кредитные вложения государственных банков составили 8,59 млрд манатов. Это на 15,7% больше в годовом сравнении. В течение года удельный вес государственных банков в общем объеме кредитных вложений вырос с 24,4% до 24,6%.

    На 1 сентября кредитные вложения небанковских кредитных организаций (НБКО) составили 2,06 млрд манатов. Это на 17,1% больше в годовом сравнении. В течение года удельный вес НБКО в общем объеме кредитных вложений вырос с 5,8% до 5,9%.

    В Азербайджане функционирует 21 банк, в том числе три банка с государственной долей. Число небанковских кредитных организаций (НБКО) составляет 51.

    Центральный банк Азербайджана (ЦБА) Небанковская кредитная организация (НБКО) Кредитные вложения
    Azərbaycan iqtisadiyyatına kredit qoyuluşu 15 %-ə yaxın artıb
    Lending to Azerbaijan's economy reaches 34.9 billion manats
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