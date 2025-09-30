Кредитные вложения в экономику Азербайджана выросли на 10,2%

Кредитные вложения в экономику Азербайджана на 1 сентября этого года 30 млрд 464,6 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА), это на 0,7% больше, чем в предыдущем месяце, на 4% больше показателя на начало года, и на 10,2% больше, чем на 1 августа прошлого года.

21 млрд 285,9 млн манатов, или 69,9% кредитных вложений, приходится на долю частных банков (+ 9,9% в годовом сравнении).

На отчетную дату кредитные вложения государственных банков составили 7 млрд 419 млн манатов (+ 10,5%). За год доля государственных банков в общем объеме кредитных вложений выросла с 24,3% до 24,35%.

Кредитные вложения небанковских кредитных организаций (НБКО) на 1 сентября составили 1 млрд 759,7 млн манатов (+ 11,8%). За год доля НБКО в общем объеме кредитных вложений составила 5,8%.

В Азербайджане функционируют 22 банка, из них 2 имеют государственную долю. Число НБКО составляет 54.