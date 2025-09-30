Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Кредитные вложения в экономику Азербайджана выросли на 10,2%

    Финансы
    • 30 сентября, 2025
    • 16:25
    Кредитные вложения в экономику Азербайджана выросли на 10,2%

    Кредитные вложения в экономику Азербайджана на 1 сентября этого года 30 млрд 464,6 млн манатов.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА), это на 0,7% больше, чем в предыдущем месяце, на 4% больше показателя на начало года, и на 10,2% больше, чем на 1 августа прошлого года.

    21 млрд 285,9 млн манатов, или 69,9% кредитных вложений, приходится на долю частных банков (+ 9,9% в годовом сравнении).

    На отчетную дату кредитные вложения государственных банков составили 7 млрд 419 млн манатов (+ 10,5%). За год доля государственных банков в общем объеме кредитных вложений выросла с 24,3% до 24,35%.

    Кредитные вложения небанковских кредитных организаций (НБКО) на 1 сентября составили 1 млрд 759,7 млн манатов (+ 11,8%). За год доля НБКО в общем объеме кредитных вложений составила 5,8%.

    В Азербайджане функционируют 22 банка, из них 2 имеют государственную долю. Число НБКО составляет 54.

    экономика кредиты банки кредитные вложения
