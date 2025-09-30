İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    Azərbaycan iqtisadiyyatına kredit qoyuluşu 10 %-dən çox artıb

    Maliyyə
    • 30 sentyabr, 2025
    • 15:43
    Azərbaycan iqtisadiyyatına kredit qoyuluşu 10 %-dən çox artıb

    Bu il sentyabrın 1-nə Azərbaycan iqtisadiyyatına kredit qoyuluşu 30 milyard 464,6 milyon manat təşkil edib.

    "Report" Azərbaycan Mərkəzi Bankına (AMB) istinadən xəbər verir ki, bu, aylıq müqayisədə 0,7 %, ilin əvvəlinə nisbətən 4 %, ötən il avqustun 1-i ilə müqayisədə isə 10,2 % çoxdur.

    Kredit qoyuluşunun 21 milyard 285,9 milyon manatı və yaxud 69,9 %-i özəl bankların payına düşüb. Bu, bir il əvvələ nisbətən 9,9 % çoxdur.

    Hesabat tarixinə dövlət banklarının kredit qoyuluşu 7 milyard 419 milyon manat təşkil edib. Bu, illik müqayisədə 10,5 % çoxdur. İl ərzində dövlət banklarının ümumi kredit qoyuluşundakı xüsusi çəkisi 24,3 %-dən 24,35 %-ə yüksəlib.

    Sentyabrın 1-nə bank olmayan kredit təşkilatlarının (BOKT) kredit qoyuluşu 1 milyard 759,7 milyon manat olub. Bu, illik müqayisədə 11,8 % çoxdur. İl ərzində BOKT-ların ümumi kredit qoyuluşundakı xüsusi çəkisi 5,8 % olub.

    Azərbaycanda 22 bank fəaliyyət göstərir, onlardan 2-si dövlət payına malikdir. BOKT-ların sayı isə 54-dür.

