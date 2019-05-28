Азер Алиев: После пожара в торговом центре Diqlas актуализировался вопрос автоматизации страховых выписок - ЭКСКЛЮЗИВ

В Азербайджане будет автоматизирована выписка страховых полисов по обязательному страхованию недвижимого имущества.

Об этом сообщил Reportпредседатель правления Ассоциации страховщиков Азербайджана (АСА) Азер Алиев.

«После трагических событий в связи с пожаром в торговом центре «Diqlas», стал актуален вопрос автоматизации данного процесса, - сказала глава АСА. - Отсутствие системы контроля наличия страховых полисов и бумажная выписка, сильно ограничивают распространение данного вида страхования».

Напомним, что 26 марта в торговом центре "Diqlas", расположенном на территории, именуемой "8-ой километр", на проспекте Гара Гараева в Низаминском районе Баку, произошел пожар. Из-за отсутствия страховки на движимое и недвижимое имущество предпринимателей ущерб был возмещен за счет бюджетных средств.

Сегодня, по словам предправления АСА, цифровизация актуальна во всех сферах экономики и страхование не является тому исключением.

«Азербайджан был одной из первых стран на постсоветском пространстве, который создал Бюро по обязательным видам страхования (ISB) и в короткий срок перешел на электронную выписку страховых полисов по ОСАГО», - сказал А.Алиев.

В течение месяца будет автоматизирована выписка страховых полисов по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и потери трудоспособности в результате профессионального заболевания. «Более года ведется работа в данном направлении и уже подходит к концу», - добавил глава ассоциации.

Напомним, что с первого ноября 2016 года договора ОСАГО в Азербайджане заключаются в электронном виде, и все договора регистрируются в центральной информационной системе ISB.

Наряду с этим, страхуемые, чтобы ознакомиться с данными по собственным страховым полисам, могут получать из системы соответствующие выписки. Таким образом, каждое застрахованное лицо вправе получить выписку, охватывающую информацию о его полисе ОСАГО, путем обращения в страховую компанию, у которого был приобретен данный полис.

Илаха Мамедли