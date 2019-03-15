Азербайджан и МВФ возобновляют консультации по статье IV

Международный валютный фонд (МВФ) планирует летом 2019 года провести ежегодные консультации с правительством Азербайджана по статье IV Устава фонда. Об этом сообщила Report глава бакинского офиса Валютного фонда Аггюн Гадирли.

"О точной дате консультаций мы объявим позже», - сказала Гадирли.

Последние консультации с правительством Азербайджана по статье IV МВФ проводил в декабре 2017 года.

Для проведения консультаций в Баку приедет делегация, возглавляемая новым руководителем миссии МВФ по Азербайджану Натальей Тамирисой.

Азербайджан присоединился к МВФ 18 сентября 1992 года. В 1995-2005 годах для поддержки программы экономических реформ МВФ выделил Азербайджану кредиты на 577,3 миллиона долларов. Азербайджан полностью погасил кредиты фонда.

Начиная с 2005 года, необходимости обращаться к финансовым средствам МВФ у Азербайджана не возникало, поэтому с 2006 года МВФ и Азербайджан сотрудничают в рамках консультаций по статье IV Устава фонда и миссий технической помощи по основным направлениям макроэкономической политики.

Илаха Мамедли