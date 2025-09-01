Компания-оператор BakıKart продолжает снижать уставный капитал

Компания "K Group", являющаяся оператором BakıKart, объявила о снижении уставного капитала еще на 6,8 млн манатов или 35,2%, с 19,3 млн манатов до 12,5 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу.

Ранее в апреле этого года "K Group" снизил уставный капитал с 23 млн манатов до 19,3 млн манатов.

Напомним, что "K Group" был создан в 2014 году.