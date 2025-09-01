"Bakı Kart" nizamnamə kapitalını bir qədər də azaldır
Maliyyə
- 01 sentyabr, 2025
- 12:53
Azərbaycan paytaxtının ictimai nəqliyyatında istifadə olunan "Bakı Kart"ın operatoru - "K Group" MMC nizamnamə kapitalını daha 6,8 milyon manat və yaxud 35,2 % azaldaraq 19,3 milyon manatdan 12,5 milyon manata endirdiyini elan edib.
"Report" bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinə istinadən xəbər verir.
Xatırladaq ki, bundan əvvəl - bu ilin aprel ayında "K Group" nizamnamə kapitalını 23 milyon manatdan 19,3 milyon manata endirmişdi.
Xatırladaq ki, "K Group" 2014-cü ildə yaradılıb.
Son xəbərlər
13:12
Ərdoğan İstanbul danışıqları haqqında: Bu, Rusiya və Ukrayna arasındakı münaqişənin həllinə töhfədirDigər ölkələr
13:12
Lənkəranda yanğın törədən şəxs məsuliyyətə cəlb edilibHadisə
13:09
Ermənistan ADB-dən 45,3 milyon avro kredit cəlb edəcəkRegion
13:03
Azərbaycanda sənaye zonalarında məhsul istehsalı son 10 ildə 63 dəfədən çox artıbSənaye
12:59
Rusiya və Türkiyə "Akkuyu" AES-lə bağlı mühüm uğur əldə edibDigər ölkələr
12:56
Ərdoğan: Qafqazda sabitlik Türkiyə və Rusiyanın maraqlarına cavab verirXarici siyasət
12:53
"Bakı Kart" nizamnamə kapitalını bir qədər də azaldırMaliyyə
12:50
Rusiya Baş nazirinin müavini: Azərbaycanla münasibətlərin yaxşılaşdırılması üçün işləyirikRegion
12:50