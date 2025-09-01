    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin

    "Bakı Kart" nizamnamə kapitalını bir qədər də azaldır

    Maliyyə
    • 01 sentyabr, 2025
    • 12:53
    Bakı Kart nizamnamə kapitalını bir qədər də azaldır

    Azərbaycan paytaxtının ictimai nəqliyyatında istifadə olunan "Bakı Kart"ın operatoru - "K Group" MMC nizamnamə kapitalını daha 6,8 milyon manat və yaxud 35,2 % azaldaraq 19,3 milyon manatdan 12,5 milyon manata endirdiyini elan edib.

    "Report" bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinə istinadən xəbər verir.

    Xatırladaq ki, bundan əvvəl - bu ilin aprel ayında "K Group" nizamnamə kapitalını 23 milyon manatdan 19,3 milyon manata endirmişdi.

    Xatırladaq ki, "K Group" 2014-cü ildə yaradılıb.

